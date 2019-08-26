影／單親媽撞違規車亡器捐…12歲兒「柔道拚命奪牌」泣：贏獎金都是給媽媽

記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北市北投區北投路22日發生嚴重車禍，一輛藍色自小客車違規在雙黃線迴轉，導致後方32歲的王姓單親媽媽閃避不及，撞上後重摔在地，送醫後宣告不治，留下2名兒子。王女大兒子悲痛指出，自己為了貼補家用，會參加柔道比賽，只要有贏到獎金，「都是給媽媽…」

這起車禍發生在22日上午早上10點左右，當時駕駛藍色自小客車的駕駛在雙黃線違規迴轉，導致後方騎乘機車的王姓女清潔隊員閃避不及撞上，導致對方連人帶車摔在地上，神情相當痛苦。

事件發生後，王女的姊姊先在臉書上替妹妹集氣，「妹妹目前昏迷指數只剩三，還有兩個小孩需要靠他，希望大家可以幫忙集氣，讓他醒過來，度過難關，謝謝大家…」到了25日，王女的姊姊再度出面表示，妹妹已經離開人間，家屬同意器捐，準備進行手術了，「謝謝大家這幾天的集氣…」

▼大兒子為了貼補家用，參加柔道比賽，贏獎金給媽媽。（圖／翻攝自死者臉書）



根據《三立新聞網》報導，對於母親意外去世的消息，2位兒子完全無法接受，悲痛說明，媽媽工作相當辛苦，每天一早就要出門打掃，「我會去陪媽媽，幫她一起掃，真的很累…」

王女的大兒子說明，為了貼補家用，自己會去參加柔道比賽，只要有贏到獎金，一定「都是給媽媽」。眾人得知這樣的消息，感到相當不捨，因此想要捐助獎學金給王女的2位小孩。

不過，對於眾人想要捐款的舉動，王女的姊姊回應，請各位暫時先不要捐款，學校將替2位小朋友申請專用募款戶，「待申請下來後，將會公布專戶帳號，謝謝各位善心人士…」

▼大兒子才剛從國小畢業！北投32歲單親媽撞車亡。（圖／翻攝自死者臉書）

