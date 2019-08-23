買一芳「大杯算中杯價」...老闆一句話哽咽苦撐！她不捨：加盟商是無辜的

▲老闆哽咽，生意大不如前，卻還是要繼續苦撐。（示意圖／記者曾俊豪攝）

網搜小組／劉維榛報導

一國兩制的敏感爭議，掀起手搖飲之亂，日前有一芳店家決定拆招牌、分割界線，更強調「不能被輕言踐踏」，獲得網友力挺！不過仍有店家為了養家餬口，繼續苦撐營業，一名女網友上門消費，發現有明明是大杯SIZE，老闆卻阿莎力算中杯價，她一問之下，才知店家有苦難言，「幾乎掉了一半的生意！」

一名女網友在《Dcard》替手搖飲料店家抱屈，日前姐姐從美國回來，一直囔囔著要喝一芳，礙於一國兩制的風波，掀起民眾抵制潮，讓她也非常掙扎到底要不要去買。最後，仍抵擋不過喝甜的慾望，決定與原PO直奔店家買三杯暢飲。

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兩姐妹各點一杯水果茶、珍珠鮮奶，事後再加點一杯大杯水果茶時，店長喊話，「算你中杯的錢就好了」，原PO搔搔頭反問，「是有優惠活動嗎？」此時，店長露出落寞神情解釋，「不是啦，因為我是店長，最近的客人少很多，我時不時推出一些優惠這樣…」

此話一出，原PO頓時感到一陣鼻酸，仔細一看店家內部，「原本店裡面應該是滿滿的員工，如今只剩下店長一人。」她不捨問道「差很多嗎？」店長苦笑回應「對，幾乎掉了一半的生意，差滿多的，因為現在大家在…抵制」，說到抵制2字時，甚至一度哽咽。

店長繼續侃侃而談：「大部分客人都去買隔壁，(也是飲料店）」，原PO則好奇追問，「可是隔壁不是也是被抵制嗎？」店無奈長點頭表示，「可能因為我們是第一個發表的所以影響最大！」

原PO感嘆，整個對話過程，能感受到店長滿滿的委屈跟無力感，昔日大排長龍的人潮，而如今卻只能望著空氣等待客人上門。原PO希望藉由文章，替加盟著抱屈，「我也只是一個路人，儘管先前的新聞是這樣，但地方的一芳是台灣人自己開的，想喝一芳還是去喝吧，畢竟店長們是無辜的，店租加盟金還是都要繳，背後也是扛起了經濟壓力。」

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▲網友替加盟商打氣！（圖／翻攝Dcard）

文章一貼出後，掀起眾多網友力挺喊話「加盟店老闆辛苦歸辛苦，但用這個名字就得承受相應的風波，這是沒辦法的。如果他不想要這樣，他大可不管上面自己偷偷貼個公告，但就要承受另一個磨難」、「其實我覺得沒有必要刻意抵制欸，想喝就喝啊，開飲料店的也只是為了養家活口，一直拱人家出來表態也很為難人，畢竟中國真的很可惡，不選他們的話，他們有辦法直接讓你在那邊滅亡」、「這就是做生意的風險啊，想要加盟開店就是這樣」、「我那天在某店家吃飯，還看到一芳員工進來問店家有沒有需要訂飲料，到底是沒業績到什麼程度了」。

日前本站曾報導「真的拆招牌！一芳加盟商「不能被輕言踐踏」 網讚爆有尊嚴：用新台幣教訓」一文，北投某店家業者決定拆招牌，不再使用這一店名，並強調「不能被輕言踐踏」，此外，當時為了清庫存，老闆也喊促銷活動優惠，引發眾多網友喊有尊嚴，想用新台幣教訓一頓。

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