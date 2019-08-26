全國第一所邵族人文小學揭牌　開啟文化傳承新頁

▲原南投縣魚池鄉德化國小1日正式更名為伊達邵國小，26日在眾多族人見證下正式揭牌。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

原南投縣魚池鄉德化國小1日正式更名為伊達邵國小，26日在邵族的「先生媽」杵音祈福及族人見證下，隆重舉行揭牌儀式，成為全國唯一1所邵族人文小學，也是南投縣內第2所部落族人文小學，為邵族文化傳承開啟新頁。

建校已有58年的歷史的德化國小，26日隆重舉行更名揭牌儀式，縣府秘書長洪瑞智、魚池鄉長劉啓帆、敎育處長陸正威、原民局長史強，以及近百位族人和貴賓出席，校長莊永智邀請洪瑞智及與會貴賓共同進行揭牌儀式，並與親師生一同合照，見證這歡慶及歷史性的一刻，場面相當熱鬧。

揭牌儀式融入邵族傳統文化，邀請國寶級邵族女祭司祈福、舂杵音，再由伊達邵國小的學生表演邵族狩獵耕織的傳統舞蹈，象徵承先啟後，期許邵族文化永遠流傳。

▲國寶級邵族女祭司為甫揭牌的伊達邵國小祈福、舂杵音。

洪瑞智説，伊達邵國小是全國唯一邵族人文小學，在歷任校長用心經營下，多次榮獲教育部營造空間美學與發展特色學校全國特優，也是南投縣發展戶外教育遊學的重要基地學校，校方及部落居民都認為更名後更貼近伊達邵部落，有助彰顯在地歷史文化與族群特色。

莊永智說明，該校更名緣由是「德化」二字有「以德化番」的貶抑涵義，早期威權與殖民優越，讓邵族人民對此無認同感，居民希望透過學校正名，以符合校名與地方歷史、地理及文化背景結合，成為地方特色。

教育處指出， 邵語ita是「我們（包含式的複數第一人稱代名詞）」，thau則是「人」的意思，「伊達邵」即為「ita thau」的直接音譯。由於日月村是現今邵族的最大聚居原鄉，在地小學以「伊達邵國民小學」命名，突顯村民和政府對在地原住民族群的尊重。