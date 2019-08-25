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南投也感受白鹿的威力！颳倒樹木壓垮庭院桌椅　民眾：好心痛！

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▲輕颱白鹿24日侵台，在南投縣國姓鄉帶來強烈風勢吹倒庭院樹木，壓垮野餐桌組。（圖／記者白珈陽攝）

▲輕颱白鹿24日侵台，在南投縣國姓鄉帶來強烈風勢吹倒庭院樹木，壓垮野餐桌組。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

輕颱白鹿24日侵襲台灣東南部，位在中部的南投雖雨勢不大，但白鹿帶來的猛烈風勢卻也造成零星災情。國姓鄉山區民眾種植的樹木，被忽然颳起的強陣風吹倒，壓垮了擺放在庭院中的野餐桌椅，讓主人直呼「好心疼喔！」，該戶民眾表示，搬到國姓已逾3年，往年颱風來臨前都會將擺放在外的物品收整到屋內，但這麼猛烈的風勢還是頭一次見到。

白鹿颱風為近2年首度登陸的颱風，24日直奔南台灣，造成多處地區淹水、路樹倒塌，南投地區雖然雨勢微弱，但日月潭、玉山地區仍颳起11級、14級陣風，讓南投民眾感受到「白鹿」的威力。

住在國姓鄉山區的陳姓民眾表示，從台中搬到國姓3年多了，每次一知道颱風要來，就會將戶外的物品趕緊收拾，擺放到屋內，而這次白鹿來襲，明明早上可說是無風無雨，豈料一到下午就變天，突然吹起猛烈風勢，將庭院中的檳榔樹給吹倒，還壓垮了平常愛用的野餐桌組，真的是十分心疼。

該民眾也說，經過這次教訓，往後颱風要來的時候無論當時是否雨、風勢微弱或強勁，都要好好的收整戶外的用品，以免遭受更多損失。

▲喜愛的野餐桌組遭樹木壓垮，民眾直呼心疼。

▲喜愛的野餐桌組遭樹木壓垮，民眾直呼心疼。

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關鍵字：國姓,南投,白鹿

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