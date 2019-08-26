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「白鹿」重創南投農業　林明溱力爭中央救助

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▲輕颱白鹿重創南投農業，縣長林明溱、立委馬文君26日前往埔里勘災。（圖／南投縣政府提供）

▲輕颱白鹿重創南投農業，縣長林明溱（右3）、立委馬文君（左3）26日前往埔里勘災。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

「整個溫室花棚全毀了！」、「連一向不怕雨的水筍（茭白筍）也都攔腰倒一大片！」白鹿颱風雖已遠颺，但在南投縣各地造成嚴重農業損害，連溫室、網室棚架及錏管支架都遭強風摧毀，縣長林明溱26日與立委馬文君實勘埔里鎮受災農園時，農友紛紛叫苦不已。

林明溱說，白鹿颱風造成南投縣農業災損非常嚴重，希望中央農委會能夠重視優先依照天然災害救助辦法，公告包括茭白筍、香蕉、木瓜及玫瑰花棚等農業設施為現金救助對象，讓受災農民能夠真正實際得到必要的幫助，早日復建復耕重新生產維持生計。

牛眠里長潘俊銘指出，這次白鹿颱風雨雖不大但風勢強勁，當地茭白筍、香蕉、玉米、木瓜等作物受損慘重，尤其是茭白筍整片倒伏的情況普遍，另外，無論是溫室或網式棚架的農業設施，很多都連錏管支架也斷折，這些動輒數十萬元的設施，重建經費無著更讓農民心在淌血。

▲農業設施堅如錏管支架都遭強風吹垮。

▲農業設施堅如錏管支架都遭強風吹垮。

馬文君表示，白鹿颱風農業災損的救助補助農委會責無旁貸，尤其是南投縣許多農作先受雨災再遭風災，若仍以個別農產損壞程度評估是否納入救助對象，恐怕緩不濟急也不符災農的需求，她將力爭農委會將南投縣列入區域性受災範圍，只要是區內受災的農作及農業設施都可提出申請災損救助。

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關鍵字：南投,白鹿

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