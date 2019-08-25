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大貨車高速駛過90度彎！車身失控狂擺「兩度3輪懸空」　前方騎士淡定直行

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記者白珈陽／南投報導

「喔喔喔，太誇張了啦！」，一輛大貨車24日上午行經南投縣竹山鎮151縣道，疑似車速太快，過彎時整輛車呈45度傾斜幾乎快翻車，2度3輪懸空，險些撞上對向來車；大貨車駕駛左拉右拐了約40公尺後才將車身擺正，而該貨車前方不到3公尺，有位機車騎士仍然淡定前進，渾然不知自己與死神擦身而過，一切過程被對向車輛行車紀錄器給拍下，畫面十分驚險。

▲南投縣竹山鎮24日，一輛大貨車行經151縣道下坡路段時，疑因速度過快且彎道幅度大，險些翻車。（圖／民眾提供）

▲南投縣竹山鎮24日，一輛大貨車行經151縣道下坡路段時，疑因速度過快且彎道幅度大，險些翻車。（圖／民眾提供）

竹山鎮151縣道一處下坡路段，彎度近90度，一輛大貨車行經該路段時疑似未依速限規定駕駛，也不熟路況，衝出下坡時突然發現是一處大彎，且對向正好有來車，嚇得趕緊扭動方向盤，導致整輛車甩了又甩，呈45度角傾斜幾乎翻車，過程中4顆輪胎2度3顆懸空，只剩1顆著地，像是在特技表演。

影片中，對向車道車輛看到面前有一輛大貨車左拉右扯的迎面衝來，儘管很快地就往路旁閃躲，仍差點被撞上，想必受到不小驚嚇；但在該貨車前方不到3公尺，有位機車騎士或許是沒注意到身後的情形，非常淡定的依原來行徑路線前進，絲毫不為所動，與對向自小客車形成強烈對比。幸好該騎士本就是靠著路邊行駛，這才沒發生憾事。

▲南投縣竹山鎮24日，一輛大貨車行經151縣道下坡路段時，疑因速度過快且彎道幅度大，險些翻車。（圖／民眾提供）

▲南投縣竹山鎮24日，一輛大貨車行經151縣道下坡路段時，疑因速度過快且彎道幅度大，險些翻車。

當地民眾看到大貨車神奇的「漂移」，不禁大喊「太誇張了啦！」他們表示，該路段由於彎幅大，速限僅30公里，但有些不熟路況的駕駛常會超過速限，如影片中該貨車目測應有達時速60、70公里，才會造成甩尾、輪胎懸空等情形。這次因對向車及該貨車駕駛反應及時，才沒造成傷亡，希望其他用路人能夠遵守交通規範，不要因貪快而後悔莫及。

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關鍵字：南投,竹山,大貨車

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