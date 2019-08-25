白鹿強襲！日月潭颳起11級陣風　吹倒路樹壓3人2受傷送醫

▲白鹿颱風24日來襲，日月潭地區吹起11級陣風颳倒路樹，砸傷3名路過民眾。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

白鹿颱風24日直撲南台灣，位於中部的南投也受到強風波及，3名民眾走在日月潭名勝街上時，突然颳起強陣風，吹倒邊坡上一棵樹，不偏不倚地往3人頭上砸去，其中1人滾了一圈，另2人被樹壓在身上動彈不得，一旁民眾看到趕忙過去查看並叫救護車，傷勢較嚴重的2人送醫急救後，所幸沒有生命危險。

日月潭24日上午原本感受不到颱風威力，陣風只有5級，不料一過中午白鹿突然變臉，猛烈吹起10級陣風，並持續增強，直至傍晚5時30分最高達到有11級，強大的風勢讓日月潭、埔里等地廣告看板被吹的東倒西歪，連擺放在路邊的鐵桶也散落滿地，讓南投居民感受到白鹿的威力。

而在日月潭名勝街上，梅荷園通往涵碧半島道路方向，有3名民眾經過此地，當時正下著小雨，其中1名婦女疑因風勢漸漸變強，擔心傘被吹壞索性闔上，並站在原地觀望四周，豈料幾秒鐘之後突然吹起一陣強風，颳倒一旁的路樹，直接就往3人頭上壓過去，一切過程被旁邊商家監視器所錄下，畫面十分驚險。

一旁目擊的民眾看到這一幕，趕緊上前查看，並幫忙打119求救，其中傷勢較嚴重的2人，1人頭部受傷，另1人腿部閉鎖性骨折，經送醫診治包紮後無性命之虞，最後1名僅受輕傷，沒有送醫。