四大超商全面下架！蘋果西打爆有懸浮物　「退貨方式」一次看懂　

▲蘋果西打再度出包！（圖／資料照／記者吳立言攝）

記者曾婉婷／綜合報導

擁有54年歷史的國民飲料「蘋果西打」，近來可說是狀況連連，而今天（23日）又再爆出因2000ml商品中內有懸浮物，因此將下架166萬瓶。對此，四大超商也表示，目前都已經將蘋果西打2000ml商品全面下架，同步提供消費者退貨。

新北市衛生局昨日接獲大西洋飲料股份有限公司主動通報，表示7月4日及7月18日製售寶特瓶裝的蘋果西打2000ml產品，經民眾客訴反映有懸浮物，因此自8月19日主動停止問題產品生產，並採預防性下架及回收，製造日期為3月5日至8月18日期間所生產的166萬瓶，將於8月24日前完成下架。

對此，販售蘋果西打2000ml商品的通路，目前也都把該產品下架處理。其中，小7指出，全台門市已全面下架蘋果西打2000ml商品，消費者凡購買2000ml寶特瓶裝蘋果西打，可持發票或商品至門市進行退費。

全家則說，目前已全面下架蘋果西打2000ml商品，消費者可憑購買發票及原商品至全台門市退貨，若無發票者可撥打大西洋公司客服專線詢問退貨事宜。萊爾富也表示，蘋果西打2000ml商品已於門市全數進行下架，同時也正清查處理於物流庫存商品。

OK超商則說，目前全台門市已全數下架，消費者可憑購買蘋果西打2000ml的發票，於8/30日前至全台門市辦理退費。至於全聯也指出，目前已全面下架蘋果西打2000ml商品。

新北市食品藥物管理科科長楊舒秦指出，消費者如購買產品製造日期為108年7月1日至8月18日批號，可持購買發票或產品向原購買通路辦理退換貨；另擴大回收製造日期為108年3月5日至6月30日批號，也可持未開封產品辦理退換貨，或撥打大西洋公司客服專線0800-241-548及（02）29820061。