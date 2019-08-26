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快訊／印尼新首都位置曝光！總統證實遷都東加里曼丹省　鎖定這2縣

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▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo）26日正式宣布，新首都將遷往婆羅洲（Borneo）東加里曼丹省（East Kalimantan） 。（圖／翻攝自google maps）

▲ 印尼首都將從雅加達遷往東加里曼丹省（East Kalimantan）。（圖／翻攝自google maps）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）26日正式宣布，新首都將遷往婆羅洲（Borneo）東加里曼丹省（East Kalimantan），地點就在北佩納揚巴塞爾縣（North Penajam Paser）及庫台卡塔加拉縣（Kutai Kartanegara）交界處。

綜合路透社、雅加達郵報等外媒報導，佐科威稍早在印尼副總統卡拉（Jusuf Kalla）及多名官員的陪同下現身國家宮（State Palace），並發表發表全國談話。

他提到，政府經過3年來深入研究，「新首都最理想的地點，就是部分在北佩納揚巴塞爾縣，部分在庫台卡塔加拉縣」，目前已把此決定致函眾議院（House of Representatives），而政府會盡快準備一份遷都法案來讓眾議院批准。

他進一步表示，遷都將耗資466兆印尼盾（約330億美元），國家將出資19%，其餘經費由公私合作及私人投資來承擔。

▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）

▲ 印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）

事實上，印尼現階段的首都雅加達座落在爪哇島的沼澤地，是全球地層下陷最快的城市之一，且有超過1.4億人居住在爪哇島，面臨人口過剩、交通持續惡化、地層下陷等諸多問題。

今年4月，印尼國家發展規劃部（National Development Planning Ministry）局長就已宣布遷都計劃。雅加達郵報指出，新首都將作為政府機關部門聚集地，而雅加達仍是印尼的商業經濟中心。

到了本月16日，佐科威正式向國會提案要求遷都加里曼丹（Kalimantan）。他當時說，「我在此懇請你們的允許，將我們的首都遷往加里曼丹…首都不僅僅是國家身分的象徵，也代表著國家的進步，這是為了實現經濟平等與正義。」

► 超抽地下水　BBC：到了2050年…雅加達北部95%地區被淹沒

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關鍵字：印尼,首都,東加里曼丹省,雅加達,遷都,印尼遷都,東南亞要聞

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