拒付41元酒錢開槍掃射夫妻　兄勸自首…弟到家轉身走出屋外自殺亡

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記者黃翊婷／綜合報導

泰國喀比府（又稱甲米府，Krabi）一名47歲的男子本月22日與一對夫妻一起喝酒，雙方為了40泰銖（約41元新台幣）的酒錢起爭執，他一氣之下開槍打傷兩人；事後哥哥勸說應該要去自首，他卻選擇在家門口開槍自盡。

綜合泰國媒體報導，這名男子與夫妻倆一同喝酒，卻不願意支付40泰銖的酒錢，起了爭執之後，竟然當場拔槍朝這對夫妻一陣掃射，導致兩人腿部各中3槍、1槍。

▲夫妻倆向男子討要40泰銖的酒錢，他卻不願意支付。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere，與本案無關）

男子犯案後心虛逃離現場，並打電話要求哥哥開車來接他。哥哥回憶當時的狀況，難過地說，弟弟在車上坦承射傷一對夫妻，他勸說回家之後就去自首，沒想到才剛抵達家門口，弟弟就直接往屋外走，「我以為他是要去超商，接著聽到一聲響亮的槍聲，我轉身一看，弟弟已經倒臥在血泊中。」

當地警方表示，受傷的夫妻傷勢嚴重，送醫之後仍須接受一段時間的治療；至於自殺身亡的男子，初步研判應該是因為害怕揹負刑責加上內疚才會走上絕路，後續仍會繼續調查這起案件，遺體則已經交還家屬辦理後事。

▼男子返家後舉槍自盡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

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