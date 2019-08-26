連續3個月輪班熬夜！　大眼正妹免疫失調全身長滿「超密集紅疹」

▲克德米長期熬夜導致免疫系統失調，全身長滿紅疹。（圖／翻攝自Facebook／ToqTaeq Kerdmee）

實習記者賴韻如／綜合報導

熬夜的代價絕對超乎你想像！泰國沙沒巴干府（Samut Prakan）一名妙齡正妹工作屬於輪班制，已經連續3個月都上班到凌晨，沒想到一段時間後，全身上下竟長出密密麻麻的紅疹，趕緊就醫後才得知是因為休息時間太少、疲勞過度，導致免疫系統失調。

據《泰國頭條新聞》報導，克德米（Toq Taeq Kerdmee）於本月11日在臉書上PO出一系列紅疹照，並於文中寫道，「休息太少導致生病，我就是活生生的例子。我的工作屬於輪班制，有時候工作到凌晨3點，下班後又經常失眠，無法入睡，這種狀態持續了3個月，一開始以為我的身體還撐得住，沒想到上個星期開始，身上竟然開始出現密集紅疹。」

▲克德米的四肢、胸口都長滿紅疹。（圖／翻攝自Facebook／ToqTaeq Kerdmee）



克德米表示，當初看醫生時，被醫生誤診是被蚊蟲叮咬，並開了消炎的口服藥及藥膏，但她服用一段時間後卻遲遲不見藥效，紅疹狀況也越來越嚴重，更開始出現水泡、發燒等現象，最後只好再次前往皮膚科就診，才得知原來是因為自己休息時間太少且長期熬夜，導致免疫系統失調。

▲克德米一開始被誤診為蚊蟲叮咬。（圖／翻攝自Facebook／ToqTaeq Kerdmee）



克德米於文末提醒網友們，「不要一心只想著拼命賺錢，最後卻變成在醫院裡治療的費用，且千萬不要忽視身體發出的任何警訊，有異常狀況一定要趕緊就醫，免得像她一樣延遲就醫，越來越嚴重。」