上班到一半！陌生女客突問「妳媽姓王嗎？」　精準結局超展開...她嚇呆

▲客人突如其來認親，100%的精準度讓原PO驚呆了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

因為基因遺傳的關係，每個人的長相多少都會有點像爸媽，只是相似程度不一。一名女網友日前上班到一半時，竟然有陌生客人光靠她的一張臉就知道媽媽是誰，精準判定讓她超驚訝，連網友們看完都笑說「好扯」、「好想看照片」。

「真的神扯~」一名女網友昨（25日）在Dcard上發文分享一個神奇的經驗，她表示自己上班到一半時，有位女客人突然跑來問她「請問妳媽是姓王嗎？」她則表示「對啊！」對方接著又問得更詳細「是王XX嗎？」聽到客人精準講出媽媽的名字，讓原PO相當驚訝。

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不過這位阿姨並不是變態，她接著解釋自己是原PO媽媽的國小同學，因為原PO和媽媽小時候長得一模一樣，她才會強烈認為2人有關係。原PO得知這超展開的真相後驚呆了，「會不會太誇張，看到我長這樣就知道我是我媽女兒。」

►生火了！連我媽都用到發光

▲網友有類似的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友都直呼「小孩不能偷生」，「好扯喔」、「我看過我媽的國中大頭照，真的跟我長得一模一樣，有嚇到」、「我鄰居每次都把我認成我媽」、「請問妳把爸爸的基因放哪去了」、「好想看照片」。

無獨有偶，有網友也在留言處分享類似經驗。這位女網友表示自己和前男友雖然住同個鄉鎮，但是卻是相距遙遠的村；有次她去前男友嬸嬸家拜訪，嬸嬸一看到她就問說「妳是這裡人嗎？」她滿頭問號，心想自己雖然小時候是住在這鄉鎮，但二十多前年已經搬到外縣市，從小就在外縣市長大，沒想到嬸嬸卻驚呼「妳長得超像我國中同學！」

女網友表示，不僅嬸嬸這樣說，連舅舅都說長得超像XX（媽媽名字），結果雙方核對資訊後，才發現嬸嬸是媽媽小時候的超級好閨蜜，看到她就像是看到媽媽一樣，於是就要了臉書聯絡去了，意外促成一樁美事。

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