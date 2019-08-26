　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班到一半！陌生女客突問「妳媽姓王嗎？」　精準結局超展開...她嚇呆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼請客人推薦新客人，是增加名單的最好方式。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲客人突如其來認親，100%的精準度讓原PO驚呆了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

因為基因遺傳的關係，每個人的長相多少都會有點像爸媽，只是相似程度不一。一名女網友日前上班到一半時，竟然有陌生客人光靠她的一張臉就知道媽媽是誰，精準判定讓她超驚訝，連網友們看完都笑說「好扯」、「好想看照片」。

「真的神扯~」一名女網友昨（25日）在Dcard上發文分享一個神奇的經驗，她表示自己上班到一半時，有位女客人突然跑來問她「請問妳媽是姓王嗎？」她則表示「對啊！」對方接著又問得更詳細「是王XX嗎？」聽到客人精準講出媽媽的名字，讓原PO相當驚訝。

請繼續往下閱讀...

不過這位阿姨並不是變態，她接著解釋自己是原PO媽媽的國小同學，因為原PO和媽媽小時候長得一模一樣，她才會強烈認為2人有關係。原PO得知這超展開的真相後驚呆了，「會不會太誇張，看到我長這樣就知道我是我媽女兒。」

►生火了！連我媽都用到發光

▲▼ 網友回覆 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友有類似的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友都直呼「小孩不能偷生」，「好扯喔」、「我看過我媽的國中大頭照，真的跟我長得一模一樣，有嚇到」、「我鄰居每次都把我認成我媽」、「請問妳把爸爸的基因放哪去了」、「好想看照片」。

無獨有偶，有網友也在留言處分享類似經驗。這位女網友表示自己和前男友雖然住同個鄉鎮，但是卻是相距遙遠的村；有次她去前男友嬸嬸家拜訪，嬸嬸一看到她就問說「妳是這裡人嗎？」她滿頭問號，心想自己雖然小時候是住在這鄉鎮，但二十多前年已經搬到外縣市，從小就在外縣市長大，沒想到嬸嬸卻驚呼「妳長得超像我國中同學！」

女網友表示，不僅嬸嬸這樣說，連舅舅都說長得超像XX（媽媽名字），結果雙方核對資訊後，才發現嬸嬸是媽媽小時候的超級好閨蜜，看到她就像是看到媽媽一樣，於是就要了臉書聯絡去了，意外促成一樁美事。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！義氣挺身說話了
咬牙扛房租+學費！女大生示範全聯「350吃1週」：去市場更便

關鍵字：遺傳,基因,媽媽,認親,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／他領20萬元ATM狂叫！5分鐘內「3輛警車」包圍…嚇傻：太誇張了

影／32歲單親媽撞違規車！3天後不治器捐…留2幼子　北投人淚「想捐助學金」

影／洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽一點頭狂粉「騎上去」

影／比內用便宜！他叫foodpanda「外送到店裡」　爽賺免運+折扣...網驚人才

影／打開冷凍庫驚見「急凍鳥」！她默默關上回頭…女兒一句話超展開

IKEA淪陷！大媽「棉被上換尿布」超狂　網全傻眼：摸到怎麼辦

暖爸開發家電隱藏版功能！　女兒回家看傻…「飯菜放烘碗機」殺菌兼保溫

彰化不二坊蛋黃酥「限時攻勢」！　下午2點半才開賣…想吃提早3hrs排隊

「台中國家歌劇院」登上日本江之電！全線15車站車廂都能看到

中南部空汙無解？環保署祭「氣象條件分析、獎勵」減少汙染物排放

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

暖爸開發家電隱藏版功能！　女兒回家看傻…「飯菜放烘碗機」殺菌兼保溫

彰化不二坊蛋黃酥「限時攻勢」！　下午2點半才開賣…想吃提早3hrs排隊

「台中國家歌劇院」登上日本江之電！全線15車站車廂都能看到

中南部空汙無解？環保署祭「氣象條件分析、獎勵」減少汙染物排放

暖心「莊伯伯」超低調！北漂游子靠他感受家鄉　網哭：好好珍惜

上班到一半！陌生女客突問「妳媽姓王嗎？」　精準結局超展開...她嚇呆

「這些畫不能分散、要回到台灣」　順天625件「國家寶藏」返台開箱被讚爆

抖M妹躺爸身上「要求被打」！下秒奶音甜喊：不要嘛～超煽情　媽急撇清

影／咬牙扛房租、學費！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜

日大學生來台踩點「台日32同名車站」　選定松山站出發有特殊意義

《獵鷹與酷寒戰士》首張海報曝光　酷寒戰士剪頭髮網歡呼：終於！

美網／不被期待沒壓力　茲維列夫力求擺脫大滿貫魯蛇　

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

上《玩很大》被狂罵「退出演藝圈去結婚」！　黃沐妍真的披婚紗：丟紅色炸彈給你嗎

木盆沙拉比臉還大！華山市場高CP值早午餐　還有濃郁奶茶

世籃賽／體認非每場必勝　透納：很多隊想擊敗美國隊

李玟強勢登場《聲林2》　蕭敬騰台上講悄悄話...密曝超貼心舉動

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

要把6萬9千元婚紗「穿夠本」！　她滑橡皮艇也照穿不誤

差一點點攻頂富士山…嫩妹遭「落石砸頭」倒地　急運下山仍喪命！

生活熱門新聞

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作..

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘..

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱..

12號颱風「楊柳」可能生成！周..

愛用「XD、= =、0.0」都..

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱..

菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱..

他買超商熱拿鐵　要加「3顆完整..

夢到寶寶化成水最終引產　她撞1..

女大生示範「350元吃一個禮拜..

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

比內用便宜　他叫外送到店裡

窄裙妹趕學校簡報！蜜大腿炸裂超..

更多熱門

相關新聞

女大生示範「350元吃一個禮拜」

「當窮到存款剩10幾元，多餓你都不敢多花一毛錢。」一名女大生在外租屋，不論學費還是房租，都得靠自己賺，所以她能省則省，甚至一個禮拜的餐費花不到350元，但麵飯、肉、菜、蛋、豆腐通通有，同時她也強調，「只是單純分享很窮很窮時期的吃法，不建議長期吃喔！」

「妳肚裡寶寶託夢」約見面！辣孕媽神回

媽驚見「2塊菜燕」　她一看羞紅

2兄弟性侵勒斃6歲女　媽媽幫忙棄屍

兒打翻冰淇淋…誤踩湯匙！他看傻

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面