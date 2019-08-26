籌學費免煩惱！保單借款注意2細節　小心白繳多年保費

▲隨著暑假倒數計時，即將迎來9月開學季，不少父母為了孩子的學費煩惱。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

暑假進入尾聲，9月開學季即將到來，不少爸媽為籌措孩子的學雜費煩惱，多家壽險公司推出保單借款優惠方案，以解決燃眉之急，不過業者也提醒，保戶應注意保單借款利息的計算方式及還款規則，小心別讓繳費多年的保單失效了。

多家壽險業者瞄準保單借款商機，紛紛推出優惠專案，像是新光人壽推出「利可帶」保單借款專案，利率最低2.3%，限額60億元；台灣人壽保單借款「優利貸」也有最低3%起的優惠方案；國泰人壽則推出「貸你幸福」，最低利率僅2.3%，若有資金需求的民眾，不妨善用保單借款，解決燃眉之急。

與其他常見貸款方式相比，保單借款擁有5大優勢，新光人壽表示，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，利可貸優惠專案具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點外，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，更能節省可觀的利息支出。

保戶可透過多元管道進行申貸，包括親臨保險公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理，也可透過壽險公司官方網站進行線上辦理、銀行ATM等，並有多元方式給付，即可完成保單借款申請。

▲多家壽險業者瞄準保單借款商機，紛紛推出優惠專案，有資金需求的民眾不妨可多加利用。（示意圖／記者周宸亘攝）

但不是每張保單都可以申請保單借款，元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理，且保險單借款合約書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。

在完成借款後，壽險公司於保單週年日會主動寄出繳息通知單提醒保戶繳交利息，保戶也可透過3管道隨時辦理償還保單借款，如親臨總公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理、電洽客服專線查詢還款金額。

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，不過元大人壽提醒保戶要注意保單借款利息的計算方式及償還辦法，以避免繳了多年的保單保障失效。

台灣人壽也提醒，保單借款主要為應急，不適宜為投資理財目的使用，當未償還的借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止，因此建議保戶進行保單借款前，一定要詳細閱讀保單借款約定書，以維護自身權益。