20多隻牛逛大街　萬巒警「對牛吹哨」完全沒用…急call飼主

▲屏東縣內埔警分局萬巒分駐所員警驅趕牛隻，經驗難忘 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉泗溝大橋附近日前出現20多隻牛群，影響往來用路人安全，警方獲報前往處理，用力吹哨指揮，但牛群不為所動，應證了「對牛吹哨（彈琴）」沒有用，幸警方最終聯繫上林姓飼主，將牛群帶離道路，讓用路人平安過橋。

萬巒分駐所員警表示，由於當時泗溝大橋上因夜間視線不佳，用路人看到20多隻牛在車道上逛大街，都不敢通過，造成交通阻塞，警方立即趕往處理，吹哨沒有用，只好將牛群小心、慢慢趕至一旁草叢，由於每頭牛都重達上百斤，稍有差錯恐造成往來車輛或行人傷害。

另一方面，透過通訊軟體聯絡上林姓飼主，林姓飼主獲悉趕到現場後帶領著牛群回家，員警則在一旁戒護，直到飼主將牛群全都帶離馬路才鬆了一口氣，結束難忘的大橋驚魂記。

林姓飼主於隔天到萬巒分駐所，向所長許正琦、警員王李平生感謝，對員警為民服務態度感到甘心，不但維護了交通安全，也保護了這群牛孩子們的安全，並大讚人民的保母真得無所不在。

內埔分局分局長蔡耀順表示，保護民眾財產是警方職責，萬巒所同仁主動積極避免交通事故發生，將擇公開場合表揚，亦呼籲大眾，對家中如有豢養動物、寵物應加以管束，若疏忽管束阻礙交通負起行政處罰外，侵害到他人法益或權利，還要分別負起民事、刑事的責任。