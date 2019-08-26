媽跑步機上甩肉！3歲兒見「履帶重複滾」好奇一摸…手臂當場捲入痛爆狂哭

▲男童的手臂慘遭跑步機捲入。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名3歲男童近日看到媽媽在跑步機上賣力甩肉，於是好奇機器跑道的滾動原理，便伸手觸碰履帶，沒想到剎那間，他稚嫩的手臂就被捲了進去，當場動彈不得，男童也因為劇痛難耐而大聲哭叫。所幸消防員到場拆解機器後順利解決困境，男童的手臂也僅受到刮傷和瘀青而已，其餘並無大礙。

綜合陸媒報導，事發在寧波市，當地消防隊23日下午突然接到電話表示，有個3歲男童的手臂被捲進跑步機的履帶槽當中。影線顯示，媽媽不斷著急地關心孩子的手臂，深怕孩子受到更嚴重的傷害；消防人員則擔心，如果拆除履帶兩旁的器械，很可能會轉動跑道，對男童的手造成二度傷害，所以決定由後方進行拆解。

▼消防人員最後順利救出男童手臂，所幸男孩只受到輕傷。（圖／翻攝自微博）

消防人員經過一番波折後，成功將男童的手臂從履帶抽出，不過孩子的手臂因為擠壓時間過久，因此出現些微瘀青，加上捲入時與機器間的摩擦和掙扎，所以手上出現幾道刮傷的小傷口並滲出一些血液，除此之外並無大礙。媽媽表示，當時孩子在她的後方獨自玩耍，所以她就專心地運動，不料孩子可能是好奇的關係，突然靠近她並伸手碰履帶，她才驚覺大事不妙，趕緊停下動作。

▼媽媽在跑步機上賣力甩肉，孩子卻悄悄過來碰觸履帶。（示意圖／CFP）

網友看完後嚇得直呼，「小時候的惡夢上演了」、「還好媽媽及時發現，並沒有繼續用力跑，不然小孩手臂應該斷了」、「孩子跟媽媽的心理陰影面積應該一樣大」、「頑皮的孩子真的要留點心」、「所以健身房不讓小孩子一人操作、瞎玩是有道理的」、「真的是處處都是危險」。