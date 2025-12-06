柯文哲稱藍白合別再讓趴數　鄭麗文：一定公平公正選出最強人選

▲國民黨主席鄭麗文今參加苗栗黨慶 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲4日與現任主席黃國昌開直播暢談時事，談到藍白未來合作，柯文哲提到，只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分了，「那個讓3%、6%，那實在太好笑」。國民黨主席鄭麗文今（6日）指出，這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出、提名出最適合跟最強的人選

2026年縣市長選舉藍白如何合作，柯文哲說，規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，要全民調就講好，要幾個民調公司；還有一點，不要再讓分了，讓3%還是讓6%，那個全民考統計數字，「我說奇怪，我也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6%誤差範圍內，奇怪哪本教科書寫的」。

鄭麗文今參加苗栗黨慶，對於該議題，她表示，謝謝柯主席的關心，大家可能跟對上一次藍白合作過程破裂失敗，還存有一定的陰影，但是她多次的重申，「我們這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出、提名出最適合跟最強的人選」。

鄭麗文說，「謝謝柯主席，那麼我們未來也希望藍白的合作，能夠秉持我剛剛所說的原則，順利成功」。

