　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

▲▼感冒,發燒,流鼻水,不舒服,生病。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲流感潛伏期末到急性期均具傳染性，一般排毒時間為3至7天。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家衛生健康委昨5日召開新聞發布會，介紹近期流感病毒流行趨勢及防控建議。現在冬季是流感高發期，關於排毒期限，特別提醒從潛伏期末到急性期均具傳染性，一般排毒時間為3至7天，兒童、免疫功能受損或危重患者排毒時間可能超過一星期。

《央視》報導，大陸疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕提醒，流感主要症狀包括發熱、頭痛、肌肉關節酸痛，體溫可達39至40℃，同時常伴咽喉痛、乾咳、鼻塞、流涕等呼吸道症狀，也可能出現畏寒、寒戰、乏力、食欲減退等全身症狀。

他指出，部分患者症狀較輕甚至無症狀，但大多數無併發症者在發病3至5天後，發熱會逐漸消退，全身症狀改善，咳嗽及體力恢復則可能需要更長時間。

「症狀輕微者可在家休息，但若出現39℃以上高熱、退燒藥無效，或伴隨劇烈咳嗽、呼吸急促、胸悶憋氣，以及劇烈頭痛、頻繁嘔吐、意識模糊等情況，應立即就醫。」王大燕提醒，尤其是老年人、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高危人群，感染流感後更容易發展為重型或危重型病例，需要高度重視，並在醫生指導下及早使用抗病毒藥物。

談及流感的期限？流感患者及隱性感染者是病毒的主要傳染源，從潛伏期末到急性期均具傳染性，一般排毒時間為3至7天；兒童、免疫功能受損或危重患者排毒時間可能超過一星期。

患者通常在體溫正常持續24小時以上，且主要症狀明顯消退48小時後，即可認為不再具有傳染性，但免疫力較弱者可能需要更長時間。

隨著流感進入活躍期，公眾應加強自我防護，出現症狀及早就醫，不隨意停藥，並避免帶病上班或上學，以防交叉傳播。醫務人員也應對高危人群保持警惕，及時診斷和治療，降低重型病例及死亡風險。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

再現退票潮？中國3大航空：中日航線免費退票延長至明年3／28

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應：不必大驚小怪

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　中法簽署發布5項聯合聲明

印媒觀察3天問「不休息？」　普丁笑回：到底誰在情報部門工作？

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘　開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

再現退票潮？中國3大航空：中日航線免費退票延長至明年3／28

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應：不必大驚小怪

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　中法簽署發布5項聯合聲明

印媒觀察3天問「不休息？」　普丁笑回：到底誰在情報部門工作？

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘　開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

LINE Pay Money創紀錄！70小時會員破百萬 加碼免手續費優惠

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

大陸熱門新聞

中國3大航空：中日航線免費退票延長

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》 陸：能準確完整重申所述內容？

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里 商家憂「賣不動」

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘 開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

印媒觀察3天問普丁「不休息一下？」　

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　

普丁：俄羅斯不打算重返G8已告知美方

更多熱門

相關新聞

流感單周8.7萬人就醫　疾管署示警：疫情1至2周內開始升溫

流感單周8.7萬人就醫　疾管署示警：疫情1至2周內開始升溫

流感疫情止跌！疾管署今（2）日公布最新監測，上周類流感門急診就診計87,162人次，與前一周相當。疾管署副署長林明誠示警，國內流感疫情在9月底高點，後續連8週下降，上週持平「疫情應該不會再降了」，本周氣溫降低，預期疫情會在一兩周內緩步上升，12月中旬明顯上升，農曆春節達到高峰。

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣情況曝

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣情況曝

關鍵字：

流感排毒期高危人群防控建議病毒

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面