流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

▲流感潛伏期末到急性期均具傳染性，一般排毒時間為3至7天。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家衛生健康委昨5日召開新聞發布會，介紹近期流感病毒流行趨勢及防控建議。現在冬季是流感高發期，關於排毒期限，特別提醒從潛伏期末到急性期均具傳染性，一般排毒時間為3至7天，兒童、免疫功能受損或危重患者排毒時間可能超過一星期。

《央視》報導，大陸疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕提醒，流感主要症狀包括發熱、頭痛、肌肉關節酸痛，體溫可達39至40℃，同時常伴咽喉痛、乾咳、鼻塞、流涕等呼吸道症狀，也可能出現畏寒、寒戰、乏力、食欲減退等全身症狀。

他指出，部分患者症狀較輕甚至無症狀，但大多數無併發症者在發病3至5天後，發熱會逐漸消退，全身症狀改善，咳嗽及體力恢復則可能需要更長時間。

「症狀輕微者可在家休息，但若出現39℃以上高熱、退燒藥無效，或伴隨劇烈咳嗽、呼吸急促、胸悶憋氣，以及劇烈頭痛、頻繁嘔吐、意識模糊等情況，應立即就醫。」王大燕提醒，尤其是老年人、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高危人群，感染流感後更容易發展為重型或危重型病例，需要高度重視，並在醫生指導下及早使用抗病毒藥物。

談及流感的期限？流感患者及隱性感染者是病毒的主要傳染源，從潛伏期末到急性期均具傳染性，一般排毒時間為3至7天；兒童、免疫功能受損或危重患者排毒時間可能超過一星期。

患者通常在體溫正常持續24小時以上，且主要症狀明顯消退48小時後，即可認為不再具有傳染性，但免疫力較弱者可能需要更長時間。

隨著流感進入活躍期，公眾應加強自我防護，出現症狀及早就醫，不隨意停藥，並避免帶病上班或上學，以防交叉傳播。醫務人員也應對高危人群保持警惕，及時診斷和治療，降低重型病例及死亡風險。

