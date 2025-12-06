法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

記者任以芳／綜合報導

法國總統馬克宏本月3日至5日展開第四次國事訪華行程，本次行程除北京訪問外，特別安排前往成都進行文化交流，與大陸名將孫穎莎、王楚欽等名將對打乒乓球。馬克宏也當面誇讚莎莎非常厲害，對了對打環節，王楚欽一邊「溫柔發球」一邊搞笑模仿「中國功夫」招牌動作，逗得馬克宏當場破防大笑。

▲ 法國總統馬克宏本次行程除北京訪問外，特別安排前往成都文化交流，與大陸名將孫穎莎、王楚欽打乒乓球 。（圖／翻攝 海客新聞）

馬克宏昨5日走進四川大學與師生直接對話，校園熱烈迎接。面對學生提問，他坦言此次訪華「唯一遺憾」是時間過於短暫，尤其都江堰之行令他印象極深，「每次到中國，我都努力前往不同地方，希望更全面理解這個國家。但真正圓滿的旅行總是留下意猶未盡的感受──我此刻正是如此。」馬克宏說。

▲ 法國總統馬克宏大讚大陸名將孫穎莎「很厲害！」 。（圖／翻攝 海客新聞）

除講話交流外，馬克宏還與中法青年及運動員一同輕鬆互動。他來到四川省體育館看望參加混合團體世界杯賽事的法國乒乓球隊，並在四川大學與大陸奧運冠軍名將國手王楚欽、孫穎莎、林詩棟等揮拍切磋，與中國乒協主席王勵勤近距離交流，展現親民形象，也為本次訪華增添活潑色彩。

交流介紹環節約三分半鐘，馬克宏與選手輕鬆對話。當翻譯說，「孫穎莎是奧運冠軍，現在世界排名第一。」馬克宏親切地稱呼孫穎莎為「Sha Sha」，還說「非常厲害，有好幾項冠軍」。

之後，活動原本安排有男雙環節，馬克龍表達了想和孫穎莎打混雙的意願。雖身著西裝他仍認真投入比賽，孫穎莎也完美控球，讓馬克宏數度成功接下發球，雙方一來一往相當順利。

▲ 法國總統馬克宏與大陸名將孫穎莎、王楚欽打乒乓球，王楚欽搞笑擔當逗得馬克宏現場大笑 。（圖／翻攝 海客新聞）

王楚欽也「溫柔送球」方式控制節奏，期間還搞笑模仿「中國功夫」招牌動作，整場互動友好又具趣味。當馬克宏終於成功把球回擊過網時，全場掌聲與歡笑齊出。

之後馬克宏與法國小將菲利克斯·勒布倫搭檔男雙，與王楚欽、林詩棟進行友誼對打。賽後，馬克宏與孫穎莎、王楚欽握手致意並合影留念，稱讚「這裡的乒乓球氣氛最厲害」，展現對中國乒壇的欣賞。中國乒協主席王勵勤則幽默回應「其實雙方水平非常接近」，現場氣氛輕鬆而熱烈。

這場跨國乒乓互動，不僅成為馬克宏此行的亮點，也凸顯中法青年與體育交流的新面貌。

