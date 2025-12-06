成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

▲ 中國國家主席習近平與法國總統馬克宏4日在成都進行非正式會晤。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

法國總統馬克宏12月5日在四川都江堰與中國國家主席習近平非正式會晤進行友好交流，也未第四次訪華行程畫下融洽收尾。多名中國國際問題學者受訪時指出，中法元首選擇在「天府之國」進行非正式互動，既呼應中國「禮尚往來」傳統，也象徵兩國深化文明對話與文化互信的政治訊號。

法國總統馬克宏此次訪華，在四川都江堰與國家主席習近平的交流被外界視為象徵性一幕。法方強調，在國際局勢快速變動且充滿不確定性背景下，巴黎希望持續與北京加強溝通協調，用對話方式化解衝突，共同維護世界和平穩定。

陸媒《環球時報》報導，由於去年習近平訪問法國期間曾赴馬克宏家鄉上比利牛斯省，這次中法再度在都江堰會晤，被視為外交層級下的文化互訪。北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建受訪分析，中法元首過去在法國家鄉與中國廣州均曾進行非正式會晤，此次再於成都展開親切交流，延續了「禮尚往來」的外交傳統，凸顯雙方對彼此友誼的重視。

崔洪建指出，此類安排不僅形式細膩，更能讓領導人在較輕鬆氛圍中深入理解對方思考，有利於推動雙邊關係穩步前進。儘管全球局勢緊張、貿易不均與地緣衝突升溫，中法卻透過個人層級交流展現合作意願，傳遞出「相互信任、共同行動」的國際訊號。

另外，成都的文化與民間互動成為馬克宏此行另一亮點。馬克宏結束與習近平在北京正式會見，隨即5日在成都又與習近平進行友好交流，並且造訪四川大學、與中國國手打乒乓球。法媒指出，此次訪華行程中，馬克龍接連參與以「文化賦能與民間友好」為主題的活動，凸顯雙方深化人文交流的意圖。

▲馬克宏在成都晨跑，與中國市民互動十分親民。（圖／路透）

《環球時報》引述新加坡《聯合早報》指出，這是馬克宏任內第四度訪華，也是首次踏上成都—1981年成都與法國蒙彼利埃締結為中法首對友好城市，也讓此行更具象徵意義。有社群影片顯示，馬克宏當天一早便在成都錦城湖晨跑，與市民互動打招呼。

文化互動並非空洞象徵，雙邊合作也延伸至民眾期待的人性層面。中國野生動物保護協會4日與法國博瓦勒動物園簽署意向書，啟動新一輪大熊貓保護合作；在現有幼崽返華後，全新的熊貓將於2027年落戶博瓦勒動物園，引發法國媒體廣泛報導，被視為中法友好情感延續的象徵。

中國復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純指出，法國向來以其文化傳統自豪，也重視與他國文化互鑒，許多法國領導人對中國文化有天然好感。作為兩大文明代表，中法長期形成互相欣賞與尊重的模式，文化敘事因此成為雙邊合作的底色。

《歐洲時報》稱，近年來，到中國各地走一走、看一看，越來越成為外國領導人訪華的必選項。馬克宏此前3次訪華，足跡覆蓋西安、上海、廣州。這次選擇成都這座中國西部城市，還有重要考量。繼到訪中國東南沿海經濟重鎮後，馬克宏訪華腳步再度向西延伸，既是想通過成都實地感知中國西部的經濟活力，也反映出法方希望更立體地瞭解中國各區域的多元化發展，並從中尋求合作機遇。