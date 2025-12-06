　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TikTok也可能被禁？　鄭麗文質疑：民進黨要進行數位戒嚴

▲▼ 國民黨主席鄭麗文今參加苗栗黨慶 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲ 國民黨主席鄭麗文 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

內政部對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，引發各界討論；行政院長卓榮泰5日再說，TikTok未來若不改善，會給他們更長的時間觀察，他們也不能容忍了。國民黨主席鄭麗文今（6日）轟，真正詐欺嚴重的，他不去管、也管不動，就是意識形態作祟，民進黨政府到底在怕什麼？這樣子的一種心態就是被大家所形容的是不是要進行數位戒嚴？

鄭麗文表示，卓榮泰的談話充分地暴露出他的威權、反民主的心態，過去民進黨想要推數位中介法，已經引起全網暴動跟反彈，然後他不死心，還要繼續打著國安的名號、打著這個反詐的這樣子的一個口號，繼續的來進行網路言論的相關箝制，如今更是直接要封殺平台，所謂的打詐根本只是幌子。

鄭麗文批停，真正詐欺嚴重的，他不去管、他也管不動，那其實也不過就是意識形態作祟，挑了小紅書、挑了抖音，大家都看得懂，那其實也是暴露出為什麼民進黨對於台灣的孩子、對於台灣的年輕人這麼沒有信心呢？他到底在怕什麼？這樣子的一種心態就是被大家所形容的是不是要進行數位戒嚴？

鄭麗文強調，反民主對台灣是不會有好處的，他們如果不改變這樣的一個心態，難道這就是賴總統口中的打掉雜質，洗滌人心的系列做法嗎？更何況不要說他憑什麼？想要打壓誰就要打壓誰？想要沒收誰就要沒收誰？台灣難道不是一個法治社會嗎？我們的政府難道不需要依法行政嗎？這中間違法、違憲完全沒有程序正義，再次地暴露出民進黨政府的這種獨裁的心態。
 

12/04 全台詐欺最新數據

民眾黨前主席柯文哲4日與現任主席黃國昌開直播暢談時事，談到藍白未來合作，柯文哲提到，只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分了，「那個讓3%、6%，那實在太好笑」。國民黨主席鄭麗文今（6日）指出，這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出、提名出最適合跟最強的人選

TikTok鄭麗文民進黨數位戒嚴

