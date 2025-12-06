月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

▲未來跨越鐵路機構月台黃色警戒線將可開罰。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升行車安全，交通部預告修正《鐵路法》，新增在鐵路機構的月台嬉戲、追逐、跨越月台黃色警戒線，或在電扶梯逆向行走奔跑、妨礙月台門關閉等，將可開罰1500元到7500元；若列車行駛中攀附、跳車，或逃票勸導不聽，將可加倍處罰。此外，鐵路列車駕駛吸毒，交通部鐵道局將可廢止其駕駛執照。

台鐵和高鐵陸續發生落軌事件，除了入侵軌道可開罰外，現行對於跨越月台黃色警戒線尚無罰則。為維護鐵路站車安全與秩序，交通部預告修正《鐵路法》，未來在月台跨越黃色警戒線，將可開罰1500元到7500元。

▲目前超越黃色警戒線無罰則，未來最高可罰7500元。（示意圖／記者李姿慧攝）

修法也新增規定，在月台上嬉戲、追逐，或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻者，也將比照開罰1500元到7500元。

此外，修法規劃，未來民眾搭乘台鐵或高鐵等鐵路機構列車，旅客若有妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，以及未經驗票程序出入車站或上下車等逃票行為，同樣也要罰1500元到7500元。

未經許可在車廂或站區內設攤、搭棚架或擺設筵席，也可罰1500元到7500元；非為乘車而遊蕩在車站之旅客大廳、穿堂層或月台層區域內，導致妨礙旅客通行或使用，且不聽勸離者，修法也將比照開罰。

交通部修法也將參考《大眾捷運法》，針對列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車，未經許可或未依規定攜帶動物進入站區或車廂，以及妨礙鐵路設備等行為者，經勸導不聽者，得加倍處罰。

▲未來若妨礙車門關閉或擅自開啟且勸導不聽可加倍罰。（示意圖／記者李姿慧攝）

修法另新增規定，針對鐵路列車駕駛人員有施用毒品情形，交通部鐵道局應廢止其駕駛執照，禁止開車。

《鐵路法》修正草案也針對擅自設置平交道者，除責令拆除外，罰款從處1千元以上、5千元以下罰鍰，調整為處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。交通部鐵道局說明，罰鍰倍數調整是參考銀元與新台幣折算標準外，並考量國民所得經濟水準提升，將罰鍰數額提高。

交通部鐵道局指出，相關《鐵路法》修正草案預計自昨(5日)起預告60天，並將蒐集各界意見後，邀專家學者討論，之後進入法制作業，後續還要提報行政院核定，再送立法院修法，上路時程要視後續進度。