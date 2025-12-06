　
    • 　
>
月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

▲▼台鐵,月台,月台黃線,月台警戒線,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲未來跨越鐵路機構月台黃色警戒線將可開罰。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升行車安全，交通部預告修正《鐵路法》，新增在鐵路機構的月台嬉戲、追逐、跨越月台黃色警戒線，或在電扶梯逆向行走奔跑、妨礙月台門關閉等，將可開罰1500元到7500元；若列車行駛中攀附、跳車，或逃票勸導不聽，將可加倍處罰。此外，鐵路列車駕駛吸毒，交通部鐵道局將可廢止其駕駛執照。

台鐵和高鐵陸續發生落軌事件，除了入侵軌道可開罰外，現行對於跨越月台黃色警戒線尚無罰則。為維護鐵路站車安全與秩序，交通部預告修正《鐵路法》，未來在月台跨越黃色警戒線，將可開罰1500元到7500元。

▲▼台鐵,月台,月台黃線,月台警戒線,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲目前超越黃色警戒線無罰則，未來最高可罰7500元。（示意圖／記者李姿慧攝）

修法也新增規定，在月台上嬉戲、追逐，或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻者，也將比照開罰1500元到7500元。

此外，修法規劃，未來民眾搭乘台鐵或高鐵等鐵路機構列車，旅客若有妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，以及未經驗票程序出入車站或上下車等逃票行為，同樣也要罰1500元到7500元。

未經許可在車廂或站區內設攤、搭棚架或擺設筵席，也可罰1500元到7500元；非為乘車而遊蕩在車站之旅客大廳、穿堂層或月台層區域內，導致妨礙旅客通行或使用，且不聽勸離者，修法也將比照開罰。

交通部修法也將參考《大眾捷運法》，針對列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車，未經許可或未依規定攜帶動物進入站區或車廂，以及妨礙鐵路設備等行為者，經勸導不聽者，得加倍處罰。

▲▼台鐵,月台,月台黃線,月台警戒線,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲未來若妨礙車門關閉或擅自開啟且勸導不聽可加倍罰。（示意圖／記者李姿慧攝）

修法另新增規定，針對鐵路列車駕駛人員有施用毒品情形，交通部鐵道局應廢止其駕駛執照，禁止開車。

《鐵路法》修正草案也針對擅自設置平交道者，除責令拆除外，罰款從處1千元以上、5千元以下罰鍰，調整為處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。交通部鐵道局說明，罰鍰倍數調整是參考銀元與新台幣折算標準外，並考量國民所得經濟水準提升，將罰鍰數額提高。

交通部鐵道局指出，相關《鐵路法》修正草案預計自昨(5日)起預告60天，並將蒐集各界意見後，邀專家學者討論，之後進入法制作業，後續還要提報行政院核定，再送立法院修法，上路時程要視後續進度。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

郵輪旅客創新高、明年估更高　交通部三項措施強化旅客權益

郵輪旅客創新高、明年估更高　交通部三項措施強化旅客權益

今年我國郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，將可超越疫情前105萬人次水準，創下歷史新高，明年預報艘次已達600艘，高於今年的560艘，為強化郵輪旅客權益保障，交通部除指定航港局擔任郵輪主政機關，要求以母港營運之外籍郵輪公司在台設立分公司或委託我國籍船務代理業負責處理消費爭議案件，同時積極完備郵輪定型化契約相關規範。

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

貨運駕駛「低薪導致過勞」　工會呼籲：訂定安全運費

貨運駕駛「低薪導致過勞」　工會呼籲：訂定安全運費

