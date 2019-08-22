兩賊潛入軍營偷「59式坦克履帶」　成功1次想再來秒落網

▲中國大陸改裝59式坦克成新型坦克教練車。（圖／翻攝自中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

在寧夏有兩名小偷，把腦袋動到了軍隊的坦克車上。根據《銀川晚報》微信公眾號報導，馬姓和楊姓嫌犯在今年初來到永寧縣的一座部隊營區，使用自帶的鐵錘、鋼釺等工具，將停放在現場的一輛59式坦克的部分履帶卸下後盜走，在第二次作案時被逮捕，近日分別被判處1年和10個月的徒刑。

報導指出，經鑒定，被這兩名嫌份偷走的坦克履帶節價值人民幣2800元（約新台幣1.2萬元）。馬姓嫌犯將所盜坦克履帶節變賣3250元（約新台幣1.4萬元），楊姓嫌犯分得700元（約新台幣3100元）。

兩名嫌犯嚐到了甜頭後，第二天又開著第一次作案時用的同一輛車來回到了現場，準備再次作案，但在拆卸過程中，警方趕到現場，兩人還想駕車逃跑，結果被攔截查獲，近日經檢方提起公訴，法院以盜竊罪判處馬姓嫌犯有期徒刑一年，並處罰金人民幣五千元；判處楊姓嫌犯有期徒刑十個月，並處罰金人民幣四千元，並責令兩人退賠部隊經濟損失。

根據維基百科，59式戰車是中國大陸的國產第一代主力戰車，大陸在1956年獲得蘇聯T-54A戰車技術資料後，在蘇聯援助下進行仿製生產，是中國第一款大量生產的戰車，在1959年10月1日中華人民共和國國慶閱兵時59式戰車首次公開亮相，59式戰車及其改進型生產了超過1萬輛，解放軍裝備數量在6000輛以上。