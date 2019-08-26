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韓國瑜秀畢業證書反擊晶晶體　黃創夏675字酸：拿出國家願景好嗎？

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▲▼韓國瑜秀畢業證書。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜公布自己的大學畢業證書。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜21日接受台北市美國商會邀請，演講期間中英文夾雜，一度被外界調侃為「晶晶體」演說，他25日在臉書PO出東吳英語系畢業證書，證明自己是真材實料。不過，媒體人黃創夏同日晚間也在臉書發表一篇675字的文章表示不在乎，「學歷真的不是什麼大不了的事情」，甚至舉國父孫中山為例，「他的學歷並不怎麼樣。」

面對外界質疑自己是就讀東吳大學夜間部，卻在美國商會演講時聲稱是「白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安）」，韓國瑜25日在臉書公布畢業證書，證實自己的確畢業於東吳英語系；他表示，上述這段話在有心人士未查證的情況下，遭到抹黑，讓他實在忍無可忍，「黑韓可包容、黑函零容忍」、「我的愛與包容是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那我也不會再浪費我的真心與善意。」

而針對韓國瑜急著澄清學歷一事，媒體人黃創夏25日晚間也在臉書PO文分享自己的意見，開頭第一句就是「哎，學歷真的不是什麼大不了的事情」，並舉出國父孫中山的例子說，「他的學歷並不怎麼樣」，而且當時孫中山是香港西醫書院第一屆學生，班上只有兩位同學，當然怎麼考都是第一名或第二名，後來因為香港當局不承認香港西醫書院的畢業證書，讓他幾乎可以說是一畢業就失業。

韓國瑜秀畢業證書，黃創夏這樣說。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

▲黃創夏覺得畢業證書不是重點，能否拿出真正的國家願景才是大家最關注的重點。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

黃創夏接著提到，「看看（鴻海創辦人）郭台銘，他是『中國海專』，在全球化戰場上攻城掠地，都傲視那台灣那些哈佛、政經學院、台大法律、台大醫學院、政大東亞所、東吳英文的畢業生。又不是在比畢業證書，都出社會幾十年了，拿出真正的國家願景，可以嗎？」

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關鍵字：韓國瑜,黃創夏

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