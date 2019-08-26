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讚韓國瑜「最棒英文老師」？網扮柯南直指她　王淺秋回應了

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▲韓國瑜、王淺秋 。（圖／記者屠惠剛、洪正達攝）

▲王淺秋被網友質疑就是28年前的「王同學」。（圖／記者屠惠剛、洪正達攝）

記者曾羿翔／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜21日出席美國商會，演講過程因中英文夾雜，被外界戲稱為「晶晶體」。有媒體就曾報導，韓國瑜1990年在世新教英文時，有位「王同學」曾讚「這輩子沒遇過比他還好的老師」。對此，許多網友扮起柯南，直指該位「王同學」就是高市新聞局長王淺秋。王25日則回應，這根本是網路霸凌。

根據中天新聞5月1日的報導，韓國瑜曾在世新新聞系前身「編輯採訪科」擔任兼任教師，教授「公民和英文」。28年前曾經上韓國瑜課程的校友王小姐，接受訪問時大讚，「這輩子給人家教英文，我應該沒有遇過，比韓老師教得更好的老師。」

報導一出，引起許多網友的熱議，有人還扮起了柯南推算時間，「1990年時王淺秋是17、18歲，的確是有機會被韓國瑜教到，懷疑受訪的王姓學生可能就是王淺秋本人。」更有網友隨之附和。

根據《三立新聞網》報導，王淺秋25日受訪時對此回應，網友的猜測完全是錯誤的，她確實曾被韓國瑜教過公民，但沒上過韓的英文課。她也補充，當時受訪的人並不是她，怒斥這根本是「網路霸凌」，完全不經查證憑空想像，再把錯誤資訊不斷傳播，是非常惡意且低劣的手法。

▲▼韓國瑜、畢業證書。（圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜臉書怒PO畢業證書。（圖／ETtoday資料照）

對於因為「晶晶體」被網友質疑是否真的是英文系畢業的韓國瑜，25日下午更親自在臉書貼出「東吳英文系的畢業證書」，怒批有心人士在捏造他是夜間部畢業並抹黑他。韓還強調，只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴，「黑韓可包容、黑函零容忍。」

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關鍵字：韓國瑜,王淺秋,晶晶體,英文老師

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