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影／颱風夜倒塌路樹殺人！18歲準役男遭「樹枝穿胸」亡　爸哭整夜：他血流到乾

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記者林悅、莊智勝／台南報導

輕颱白鹿24日直撲南台灣，挾帶強風豪雨過境，台南市入夜後接連發生多起路樹倒塌災情；一名年僅18歲的林姓男子深夜11時49分許行經安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口時，意外遭到倒塌的路樹樹枝穿過右胸，當場血流如注，待救護人員到場時已無生命徵象，經送醫後仍宣告不治。對此，林爸爸難過不已，表示兒子下個禮拜四就要入伍服役，怎料卻會在颱風夜送了命，「血幾乎流到乾了！」

▲▼台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

▲林爸爸表示，兒子下個禮拜四就要入伍當兵，怎料會在颱風夜喪命，「血幾乎流到乾」。（圖／記者林悅翻攝）

警方初步調查，林姓男騎士被發現時整個人遭倒塌的路樹壓住，尖銳的樹枝還穿過右胸，在胸口留下穿刺傷，傷勢相當嚴重，當下即因失血過多而失去生命徵象；救護人員到場後立即將林男送往安南醫院搶救，惟其傷勢過於嚴重，仍在25日凌晨宣告不治身亡。

▲▼台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

▲救護人員趕抵現場時，林男已經沒有生命徵象。（圖／記者林悅翻攝）

林爸爸神色無助地說，兒子高中只差一個學期就畢業，但卻毅然決然選擇肄業，到朋友那邊學做冷氣，「他是個很貼心、很貼心的孩子；他說，要學個功夫、學個一技之長，以後才會有出息……！」

「我從昨天甘苦到現在！」林爸爸說，兒子因近日接到入伍通知，將於下個禮拜四入營當兵，因此24日晚間風雨大作時，仍選擇在吃過晚飯後、於8點多騎車外出訪友，「孩子的媽媽看越晚風雨越大，打電話叫他快點回家，誰知道這樣一個好好的孩子，出了門以後就再也回不來。」

▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林男接到媽媽電話後騎車返家，豈料竟在途中遭倒塌路樹奪命。（圖／記者林悅翻攝）

林爸爸表示，凌晨時分接到醫院電話，院方告知他「你兒子可能已經不行了」；當下他腦袋一片空白，怎麼也無法接受，含著淚水急忙奔往醫院，見到兒子時，「他血幾乎都已經流到乾了！」林爸爸說，孩子的右胸口被樹枝穿過，應該是在現場就已經走了，「我現在也不知道該說什麼，國賠什麼的，現在也都還沒有想。」

由於事發當下，林姓騎士後方還有自小客車經過，行車紀錄器畫面拍下，路樹疑似早在先前就已被強風吹倒，橫臥在機車道與汽車道處，究竟是倒塌時壓到林男、抑或是林男來不及反應撞上路樹因而殞命，警方仍要再釐清。

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關鍵字：台南,颱風,安南區,白鹿,路樹,騎士

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