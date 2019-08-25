白鷺颱風侵襲台南　警察捍衛治安交通無假期

▲台南市警方於白鹿颱風期間，遇有路樹或電線桿倒塌，甚或淹水情事，馬上協助救災並實施交通管制，且通報有關機關查處搶修，皆頗獲民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警於白鹿颱風來襲、風雨交加期間，仍施鐵腕掃蕩槍彈，一舉在七股區逮捕王姓男子，在其車副駕駛座下發現JP915改造手槍1把、9mm子彈2顆、彈殼1枚，此外積極巡查轄區災情，及早通報因應，確保民眾生命財產安全，對安南區發生騎士自撞路樹身亡，警方感到遺憾。

台南市警局指出，維護治安是警方職責，絕不會因颱風來襲有所懈怠，針對不法警方決不姑息，必將持續掃蕩，以穩定治安與民心。

台南市警方於白鹿颱風期間，除加強事先集結警力、整備車輛、加強各駐地等安全，檢視設備及處所外，並積極執法，尤其針對低窪地區及台南市地下道及國道下涵洞、山區、海邊皆需隨時掌握狀況，不畏風雨執勤，提前布署警力，遇有路樹或電線桿倒塌，甚或淹水情事，馬上協助救災並實施交通管制，且通報有關機關查處搶修，皆頗獲民眾好評，惟此次不幸仍發生18歲市民自撞路樹導致身亡，不過這並未影響警方永遠站在第一線為民眾服務的決心，警方務必嚴陣以待並落實管制作為，維護民眾安全。