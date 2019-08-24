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貼心移民官　查緝失聯移工見其受傷主動上藥

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▲▼ 移民署全國查察期間，嘉義縣移民官執法過程預見新移民跌倒協助救護。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 朱姓移民官查緝過程中見失聯移工小美腳受傷主動協助救護。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊23日執行全國聯合擴大查察勤務，分別會同海巡署嘉義查緝隊、雲林憲兵隊、嘉義縣警察局及嘉義縣調查站等單位，前往各處外來人口易聚集場所執行掃蕩，其中查獲越南籍失聯移工「小美」時，小美卻因逃跑過程中腳傷舊疾復發遭逮，28歲朱姓女移民官見其行動不便，主動關心並協助上藥，讓小美不甚感激。

▲▼ 移民署全國查察期間，嘉義縣移民官執法過程預見新移民跌倒協助救護。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 移民署全國查察期間，協助將受傷的失聯移工送至診所救治。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，查緝過程中小美剛從高雄工廠逃跑後與朋友正享受烤肉趴，一看到專勤隊及大隊人馬，不顧之前工作造成的腳傷，就與同伴拔腿逃竄，但仍被佈署埋伏的幹員查獲，帶回隊部調查時，朱姓移民官發現「小美」因為舊傷復發走路一跛一跛，隨即主動為她消毒包紮，並帶往診所檢查傷口有無遭感染及治療，讓「小美」對於專勤人員的貼心關懷難以忘懷。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，「保障合法、取締非法」是移民署一貫的原則，為維護我國社會秩序與國人就業權利，達到降低滯臺違法外來人口的目標，將持續共同執行掃蕩行動。該隊當天勤務共計查獲11名違法外來人口及5名非法雇主。

張玉龍特別呼籲國人勿貪圖小利而以身試法，一旦僱用外來人口從事非法工作，不僅可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反者，更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。

歡迎民眾撥打檢舉專線(05)362-5162，提供查處資訊，因而查獲違反就業服務法情事者，該隊將協助向勞動部申領高額檢舉獎勵金。

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關鍵字：移民官,失聯移工,專勤隊

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