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社會 社會焦點 保障人權

太噁了！不知多少人吃下肚　印尼食品加工廠蟑螂老鼠亂竄

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記者孫于珊／新北報導

老鼠、蟑螂四處亂竄，一間位在新店區的印尼食品加工廠，不僅環境髒得可怕，還非法僱用印尼籍移工！為擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，移民署新北市專勤隊23日動員80餘人查察20餘處所，成功查獲43名失聯移工及逾期居停留外國人，另外也查獲25名非法雇主、5名非法仲介，將持續深入追查幕後不法集團。

▲▼移民署新北市專勤隊在新店區查獲某印尼食品加工廠非法僱用4名印尼籍失聯移工。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲位在新店的某印尼食品加工廠環境超髒！還非法僱用4名印尼籍失聯移工。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

新北市專勤隊會同新北市政府警察局及勞工局、新北市憲兵隊、新北市調處及海巡署，在新店區查獲某印尼食品加工廠非法僱用4名印尼籍失聯移工！查緝人員在現場除了看到未包裝的黃豆竟直接放置地板，還驚見老鼠和蟑螂到處爬竄，難以相信這地方是「食品」加工廠，更擔憂不知有多少食品已流入市面進入人民口中。

其中1名女印尼籍失聯移工在台逾期超過10年，於該廠房已工作4年，平時居住在工廠2樓，不僅工作條件低落，住宿環境更是不佳。非法雇主雖不在意環境衛生，仍不忘在廠房內外加裝監視器，並於鄰舍養狗看守，疑似在躲避移民署或衛生單位的查緝。

▲▼移民署新北市專勤隊在新店區查獲某印尼食品加工廠非法僱用4名印尼籍失聯移工。（圖／記者孫于珊翻攝）

新北市專勤隊隊長柳瑞福呼籲國人，勿僱用身分不明的外籍人士工作，以免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

▲▼移民署新北市專勤隊在新店區查獲某印尼食品加工廠非法僱用4名印尼籍失聯移工。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼移民署新北市專勤隊在新店區查獲某印尼食品加工廠非法僱用4名印尼籍失聯移工。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：印尼食品加工廠,移民署,老鼠,蟑螂,失聯移工,新店,新北市專勤隊

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