搶救泰籍失聯移工　移民署查緝不忘關懷

▲泰國貿易經濟辦事處蔡巧芯處長（左二）與辦事處人員一同前往關懷探視阿財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，2019年6月間接獲台南地區某大型醫院通報，有位泰國籍男子因病昏倒於台南市街頭緊急送醫，經院方評估須緊急插管治療，否則將危及生命，該隊立即派員前往探視，經查證身分，意外發現該泰國籍男子「阿財」係失聯移工，除請醫院提供妥適醫治，並協助平安返國。

台南市專勤隊指出，在醫院細心照護下，阿財恢復健康得以出院，該隊人員即將阿財接往高雄收容所收容安置，並由該所人員持續關懷照料。據阿財表示，離家來台工作已近7年，家中父母雙亡，經濟狀況困窘，妻子離家多年，僅1名7歲幼子由哥哥代為照顧，即使自身長期罹患氣喘仍強忍身體不適，繼續工作，該隊得知阿財處境後，即聯繫社工人員與仲介公司提供協助，並洽請泰國貿易經濟辦事處，由蔡巧芯處長與辦事處人員一同前往關懷探視，使其能在收容所安心靜養，經各界共同協助，終於在7月上旬平安順利返國，阿財於機場登機前，除了表達對台灣社會的感謝之情，也再次感謝移民署人員奔走協助。

▲在移民署等單位協助下，阿財終能平安返國。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，法律不外乎人情，專勤隊執行查緝同時，秉持法裡容情的人性關懷，也感同身受外籍移工離鄉背井、遠渡重洋來台工作的辛苦，提醒外籍移工辛勞之餘，也要注意自身身體健康，有好的健康才能持續工作賺錢，移民署也將持續執行查處非法外來人口，維護我國社會秩序，保障國人合法就業權利。