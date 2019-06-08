端午連假+開齋節　中壢警強化臨檢查獲16名失聯移工

▲端午連假+開齋節，中壢警強化臨檢查察失聯移工。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假+開齋節，許多外籍移工呼朋友引伴，紛紛現身移工朋友聚集的熱點。

桃園中壢警分局利用此期間，於中壢火車站前圓環等地區，加強臨檢及盤查，3日勤務下來共查獲失聯移工12名及逾期停留4名。警方亦向移工朋友們宣導政府推動的「擴大自行到案」專案，期失聯或逾期移工，早日結束見警躲藏的日子。

中壢警分局8日指出，中壢地區工商發達，合法引進外籍移工的廠商高達410多家、15,200多名移工，火車站周邊外籍商家及生活圈完整，各國小吃店及商店多達40餘家，每逢假日更吸引眾多外籍移工聚集火車站周邊、中平商圈一帶消費。

▲▼端午連假+開齋節，中壢警強化臨檢查察失聯移工。（圖／中壢警分局提供）

而今年的開齋節於6月5日開始，6月7日正好是端午連假，台灣加印尼的兩大節慶碰在一起，許多外籍移工呼朋友引伴，紛紛現身移工聚集的熱點。因此，該局在此期間於中壢火車站周邊臨檢盤查勤務，僅3天即查獲失聯移工12名及逾期停留4名，迄今累計已查獲97名失聯外籍移工，36名逾期居停留人士，5件違反就業服務法案件。

警方說，在查緝失聯移工的行動中，同時也向移工朋友，宣導移民署加碼推動「擴大自行到案」專案，專案施行期間從2019年元旦到6月30日止，為期半年，採取寬嚴並濟的行政措施，包含自行到案者從寬論處，免收容拘禁及免逾期罰鍰2千元，並減免禁止入境期間。