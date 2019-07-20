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外籍失聯移工躲查緝　跳窗、躲棉被…樣樣來

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▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，拂曉出擊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，包含7名失聯移工及7名違法逾期停留人士，在查緝過程中，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南專勤隊接獲線報，於彰化縣某老舊房舍內有多名外籍人士，白天會出門從事農務，夜間則會返回居住，經派員前往實地勘查，發現疑有非法移工居住之跡象，於7月上旬動員十數名人力，利用清晨查緝對象尚在睡夢之際，於滂沱大雨中展開拂曉突襲，其中2名男子驚覺專勤隊幹員上門，來不及穿著衣服，倉皇逃至2樓，企圖跳窗逃逸，未料房屋後方早已布署查緝人員將其團團包圍，經勸說後只得乖乖束手就擒；也有來不及逃跑的移工，全身躲進棉被裡一動也不動，以為可以躲避查緝蒙混過關，讓現場移民官啼笑皆非。14名印尼籍違法人士經調查後，全數解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，前往彰化縣某老舊房舍內，查獲印尼籍非法移工14人，涉案人跳窗、躲棉被樣來，令查緝人員啼笑皆非。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長熊德仁呼籲，各行各業均不得聘僱失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一旦經查獲，對於雇主及非法仲介絕對嚴懲。專勤隊將持續結合各執法機關，加強掃蕩查緝，絕不手軟！以維護我國社會治安，保障國人及合法移工之就業權利。

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關鍵字：失聯移工,查緝,跳窗,棉被,移民署

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