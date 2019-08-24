蘇煥智「台灣維新黨」創黨大會　郭台銘、柯文哲花籃致賀

▲「台灣維新黨」成立大會現場出現郭台銘、柯文哲的敬賀花籃。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

繼台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，以及獨派團體成立「喜樂島聯盟」、「一邊一國行動黨」後，前台南縣長蘇煥智24日成立「台灣維新黨」，不僅台北市長柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘送上花籃祝賀，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜更親自出席。

《台灣維新》成立大會在24日下午兩點開始，兩點至三點為黨員內部會議及選舉，三點至四點則為對外說明會，地點辦在台北市公務員人力發展中心福華國際文教會館。

根據蘇煥智臉書貼文說明「台灣維新」的創黨宗旨，就是要推動台灣政治、經濟、社會、教育、文化的「維新運動」。

兩點宗旨內容第一點為解構台灣中央集權集稅體制，推動財稅、權力下放，朝向扁平化小政府；解除政府過度干預及管制，活化民力；推動地方選舉比例代表制，及開放地方政黨，改革當前買票黑金政治；讓居民可以直接參與公共事務，振興地方活力及國家經濟。

創黨宗旨第二點寫道，保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會。

▼「台灣維新黨」成立大會現場出現郭台銘、柯文哲的敬賀花籃。（圖／記者林銘翰攝）

