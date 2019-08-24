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蔡沁瑜出席「台灣維新」創黨大會　蘇煥智：與郭台銘大方向一致

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▲▼台灣維新創黨成立大會,蘇煥智,永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣維新創黨成立大會，蘇煥智與蔡沁瑜同台受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

前台南縣長蘇煥智24日成立「台灣維新黨」，不僅台北市長柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘送上花籃祝賀，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜更親自出席。蘇煥智表示，主要是透過雙方的共同好友牽線，且有部分改革理念非常接近，因此才會透過好友邀請郭陣營出席，「如果其他候選人也都有改革理念我們當然樂見，不過目前看起來郭台銘的確是比較跟我們推動的大方向比較一致」。

「台灣維新」成立大會在24日下午兩點開始，兩點至三點為黨員內部會議及選舉，三點至四點則為對外說明會，地點辦在台北市公務員人力發展中心福華國際文教會館。

▲▼台灣維新創黨成立大會,蘇煥智。（圖／記者李毓康攝）

▲前台南縣長蘇煥智。（圖／記者李毓康攝）

蘇煥智受訪時表示，之所以邀請郭陣營出席，主要是因為跟對方有共同好友，且覺得改革理念都非常接近，希望可以將改革理念讓郭台銘進一步深入了解。

蘇煥智指出，包括郭台銘先前主張「0到6歲國家養」，與台灣維新黨主張「小孩子要國家養」的基本立場一致，另外針對少子化議題、年輕人困境問題也的確是台灣維新關心的議題。此外，有關台灣目前的產業、地方、經濟困境，也是郭台銘長期著力的，只是郭董對政府體制的問題可能還不是這麼了解，但改革台灣、振興經濟是他的主軸，「這部分應該是相當一致」。

蘇煥智說，「如果其他候選人也都有改革理念我們當然樂見，不過目前看起來郭台銘的確是比較跟我們推動的大方向比較一致」。至於明年大選較支持郭台銘還是總統蔡英文連任，他僅回「我們是小咖，有這麼重要嗎」？

不過除了郭台銘，柯文哲也送上花籃祝賀。蘇煥智則分析，柯文哲的支持群比較偏重在都會區，就台灣維新的觀察，柯文哲在年輕族群也有比較強的行銷，再次強調「我們是小黨」。至於是否考慮與柯文哲合作？他則說，「基本上我覺得台灣民眾黨在目前來看要推動的價值，還不是那麼清楚，但是小黨的立場就是盡量大家朝向合作，有些議題希望大家一起來推」。

▲▼台灣維新創黨成立大會,永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（圖／記者李毓康攝）

蔡沁瑜則表示，之所以受邀出席主要就是因為有共同朋友，也考慮到當初台灣民眾黨創黨大會有派出代表出席，所以台灣維新黨的創黨大會也跟進。此外，花籃上所提的「再造光輝」與維新黨的理念也一致，雙方皆認為如果可以為台灣找到一個更好的方向，的確是有機會可以再造光輝。

蔡沁瑜說，就如同蘇煥智所說，台灣很多民眾普遍存在「有能力卻沒有出口」的無力感，所以跟維新黨都一直希望未來能夠讓民眾找回正向能量，把光榮感找回來。她也說，只要理念一致都希望能夠合作，大家都希望台灣越來越好，這股正向的力量要匯集起來，讓所有志同道合的人集思廣益一起為台灣打拼。

▼台灣維新創黨成立大會，蘇煥智與永齡基金會副執行長蔡沁瑜同台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣維新創黨成立大會,蘇煥智,永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：蘇煥智,蔡沁瑜,郭台銘,台灣維新,台灣維新黨,2020總統大選

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