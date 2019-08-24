影／男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

記者馬叔安／綜合報導

四川丹巴日前傳出情侶一起看表演與用餐期間，因酒後發生衝突，導致女方被男方毆打倒地的事件，然而捱打的楊姓女子不但第一時間沒有報警，當警方介入調查之後還表示，不希望痛毆自己的男友受到處罰，不過警方最後還是依法將打人的譚姓男子處以行政拘留3日。

▲四川丹巴男子與女友酒後發生肢體衝突。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

在曝光的影片當中，1名淺色衣服的男子與1名藍色衣服的女子拉扯、廝打在一起，女子後來不支倒地，但男子依舊不罷手，一旁的人士似乎想要上前阻止，但從打人男子的動作和神情中，彷彿能看出怒氣難消。

當地警方微博「丹巴警方」23日晚間發佈通報指出，20日下午，譚姓男子與楊姓女友至丹巴縣辦事，當晚兩人和朋友先後在丹巴縣吃火鍋、看表演、吃燒烤，期間兩人均大量飲酒。直到21日凌晨3點30分左右，兩人和朋友又前往一家烤魚店準備吃東西時，因瑣事發生爭執，後譚姓男子對女友實施了毆打。

▲丹巴警方通報。（圖／翻攝自微博／丹巴警方）

通報指出，譚姓男子22日帶楊姓女子到醫院進行檢查，診斷為軟組織挫傷。事後，楊姓女子並未報警，並在警方介入調查後，表示不希望對譚姓男子進行處罰，但警方依舊對譚姓男子依法作出行政拘留3日的處罰。