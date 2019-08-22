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3歲兒不睡午覺　狠母用枕頭捂死！事前曾搜「殺小孩影片」

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩（圖／123RF）

▲家暴示意圖，非本文當事人（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

安徽1名31歲的母親，在今年2月因3歲的兒子在家裡玩鬧不肯午睡，用枕頭捂住兒子的口鼻，將其殺害。這名母親經鑒定，患有癲癇所致精神障礙，她在事後表示，兒子是個麻煩，如果兒子死了就解脫了，就不會給丈夫帶來麻煩。此外，在案發前2天，她曾在網上搜索殺小孩的影片。

《現代快報》微信公眾號報導，兇手的丈夫事發當天下班回家後，發現兒子死亡，報警將妻子抓獲，這名母親表示，自己一直沒上班，孩子出生後，就在家帶孩子，有時候父母也會帶，丈夫就負責上班賺錢，在案發前七八個月，她以吃了藥胃不舒服為由停止服藥。

她在法庭上表示，「小孩生下來就是多餘的，生下來的時候我想把他丟掉。我老公還想送他上幼兒園，覺得我老公好辛苦。小孩死了好，但是一直下不了手。這次正好他不肯睡覺，我在氣頭上就把他捂死了。」報導指出，在案發前2 天，這名母親曾在網上搜索殺小孩的影片，而在庭審快結束時，她說自己非常後悔。

檢方表示，雖然這名母親是限制刑事責任能力人，但並非喪失辨認和控制能力，只是有所減弱，雖然沒有充分證據證明她是預謀犯罪，但是對於她殺害兒子的故意，和她前期的行為，她的行為構成故意殺人罪。

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關鍵字：家暴,癲癇所致精神障礙,虐童

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