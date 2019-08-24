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長年遭毆打性侵...三姊妹捅30多刀殺鬼父！34萬人連署要求釋放

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▲▼不堪長期被家暴，俄羅斯三姊妹殺父，大姊克里斯蒂娜（Kristina），二姊安潔莉娜（Angelina），妹妹瑪麗亞（Maria）。（圖／達志影像／美聯社）

▲不堪長期被家暴，俄羅斯三姊妹殺父。左至右為大姊克里斯蒂娜（Kristina），二姊安潔莉娜（Angelina）及妹妹瑪麗亞（Maria）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯先前發生三姊妹聯合殺死父親的命案，震驚社會，但是調查後發現，三姊妹是因為不堪父親長期暴力虐待，才痛下殺手。目前3人已經被關押，但俄羅斯社會與論傾向支持她們，甚至已經有超過34萬人連署，希望釋放3位年輕女孩，也讓俄羅斯社會長年氾濫的家暴問題浮上檯面。

這起案件發生在2018年7月27，57歲的黑幫大老卡查恩杜亞（Mikhail Khachaturyan）把女兒們一個一個叫進房間裡面，斥責沒有好好打掃家裡，接著用胡椒噴霧攻擊。當時大女兒克里斯蒂娜（Kristina）僅19歲，老二安潔莉娜（Angelina）18歲，妹妹瑪麗亞（Maria）則只有17歲。

當晚三姊妹趁著卡查恩杜亞睡著的時候，以刀子、鐵鎚及胡椒噴霧等武器襲擊。卡查恩杜亞的頭部、脖子和胸口都受到重傷，身上有30多處刀傷，隨後死亡。隨後她們自己向警方自首，遭到逮捕。

調查指出，卡查恩杜亞在生前有吸毒習慣，也長期家暴、性侵，讓少女們精神和身體上都受到極大折磨，把她們當成「家奴」對待，他的一名好友表示，卡查恩杜亞友在家中安裝針孔，常常偷窺女兒，也禁止女兒們上學，更禁止與其他男性往來。

▲▼不堪長期被家暴，俄羅斯三姊妹殺父。（圖／路透）

▲▼不堪長期被家暴，俄羅斯三姊妹殺父。（圖／路透）

▲俄羅斯民眾舉牌要求釋放三姊妹。（圖／路透）

大女兒克里斯蒂娜被捕時曾表示，絲毫沒有悔意，她們三姊妹都希望父親快點消失、永遠不要回來。而三姊妹的母親也是家暴受害者，被卡查恩杜亞趕出家門後，3人就成了受害者，多年前，媽媽就曾經向警方求助，但是證據顯示，警方並未對此採取任何行動。通常這樣的家暴案件都會被警方視為是「家庭問題」，不被重視。

辦案人員對三姐妹進行心理評估後，認定她們都有「創傷後壓力症候群」（PTSD）的症狀。目前三人仍被拘留中，檢方堅稱3人是報復謀殺，若是被判刑，最高可能監禁20年，但辯護方則表示，殺父是一種自衛行為。

這起案件在俄羅斯掀起俄國社會輿論，許多人權團體認為，三姊妹才是真正的受害者，已經有超過34萬人連署希望釋放三人，並希望能夠修法，為家暴受害者提供更多的保護和幫助。雖然沒有具體的數據，但人權倡議團體估計，在俄羅斯每4個家庭裡1個曾經發生家暴案件，也有專家指出，目前被關在獄中的女性謀殺犯裡，有80%是基於正當防衛的原因殺害施暴者。

今年6月，社運人士及女性主義者賽瑞柯（Daria Serenko）發起了3天的支持集會，她表示，行動的目的是喚起大眾持續關注此事，也讓更多受害者有發聲的機會，「家暴是在俄羅斯每天真實上演的生活，我們可以視而不見，但即使我們沒有親身經歷過，它都影響了我們的生活」。

不過，仍有反對釋放的聲音。推崇「父權」和「民族主義」的團體「男人之國」（Men's State）先前在社群媒體上發起一個行動，要求「將謀殺犯關進監獄」，認為三姊妹不應該被釋放，該活動有高達15萬人響應。

超過34萬人連署希望釋放三人。（圖／翻攝自change.org網站）

▲▼不堪長期被家暴，俄羅斯三姊妹殺父。（圖／翻攝自change.org網站）

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關鍵字：家暴,俄羅斯,Mikhail Khachaturyan

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