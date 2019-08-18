同居女友嫁給「綁匪」秒後悔　綠帽男竟心軟回收...背後暗黑原因曝光！

▲王男與小瓊同居6年，但沒有領證結婚 。（圖／翻攝自秒拍）



記者蔡儀潔／綜合報導

貴州安順發生了一宗比八點檔還狗血的綁架案。一位5旬王姓大叔早前回家時，發現同居6年的女友小瓊被綁架，在尋人期間卻接到小瓊電話，稱她已和綁匪結婚，就當王男決定放棄感情時，小瓊回心轉意來找王男。最後，王男竟同意既往不咎，兩人和好如初。

綜合陸媒報導，曾經歷婚姻失敗的王大叔6年前認識小瓊，兩人年齡相近，隨後各自帶著子女重組家庭，但一直沒有領證結婚。王大叔6月底回家發現女友失蹤，持續尋找都不見蹤跡，直至7月底收到自稱匪徒的電話，稱小瓊欠下巨債，「要麼拿錢來換人，要麼拿人抵賬」。

▲兩人的照片。（圖／翻攝自秒拍）

王大叔先是假裝同意交贖金，隨後求助警方，但交易當天，匪徒和小瓊都沒有現身。到了8月8日，王男接到小瓊電話，稱其已和匪徒辦理結婚手續，正式成為夫妻，心灰意冷的他決定放棄這段感情，但沒想到，僅過了數日小瓊就回心轉意，與王男重歸於好。

小瓊事後透露，原來這場綁架案是有預謀的，她大約在一年前認識了「匪徒」李某，雙方陷入熱戀決定私奔，王男得知後自然不肯同意，於是她提出給王男16.8萬元人民幣的分手費，不過簽了欠條後就開始後悔，因此和李某自導自演這起綁架案，打算嚇走王男。

小瓊表示，然而隨著與李男相處的時間越來越長，逐漸發現了他暴力的真面目，「他打了我，我就跑到老王這裡來，我家老王心軟，他就把我留下，現在我就準備把那邊婚姻取消，轉到這裡來。」

▼ 王男接受訪問 。（圖／翻攝自秒拍）