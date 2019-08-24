上學第一天...5歲妹「乖乖牌→89屁妹」！網狂喊共鳴：開學日常啊

記者許凱彰／綜合外電

一名母親在FaceBook上分享自己女兒開學日前後的模樣，超大的反差讓她笑歪。圖片上傳後隨即引發不少網友瘋狂轉發，也有網友留言提到：「前後照片的反差太現實了」、「大部分小朋友開學第一天都是這樣子吧」。

「她的這一天肯定很充實」。根據外媒報導，一名住在蘇格蘭East Renfrewshire的朱利安（Jillian）在臉書上PO出自己女兒露西（Lucie）「上學第一天」的前後對比照，「她離開家前明明很乾淨啊！怎麼變成這樣...」。

在該名媽媽上傳的圖片中可以看到，女兒在開學去學校前穿著新的制服，整理地非常乾淨，面對鏡頭一抹甜笑融化眾人；怎料去了開學日，襯衫皺、領帶歪、裙子上撩、襪子高低穿、單手提背包、一頭散髮、外套單邊露肩，皺著眉頭搖擺大步，比起早上的甜笑略帶點殺氣。

許多網友也在留言處貼出自己兒女的前後對比照，「我家的兒子也是一樣的」、「畫面太衝擊了，鞋子穿錯腳只是日常」、「少一件衣服，多一件褲子也不意外」、「看著她走出來的方式，會心想這是我女兒嗎」、「永遠記得當初那個畫面」、「這個架勢感覺好像在做大事業的人」、「我是老師，我的第一天回家也是這樣」、「真心希望她每天都可以過得像第一天一樣精彩」。

►超爽DER！點我現賺 2188

http://bit.ly/31uIOqu