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抖M妹躺爸身上「要求被打」！下秒奶音甜喊：不要嘛～超煽情　媽急撇清

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記者張嘉晏／綜合報導

這妹妹真的是來勢洶洶的小三無誤啊！一名媽媽日前在臉書分享女兒和老公撒嬌的影片，女兒不僅用萌萌的奶音征服老公，「抖M高招」更是讓網友們看傻表示「長大不得了」、「正宮要進冷宮了」。

「現在小三的花招真的讓我無法招架，到底是去哪裡學來的怪招數啦！」一名媽媽在臉書「爆廢公社」貼出女兒Momo和老公的互動影片，只見2歲的Momo躺在爸爸身上被打屁屁，還不斷發出「啊~」的聲音，不過臉上卻滿是笑意，隨後還不斷要求「再打！再打！」讓媽媽笑說根本是有「抖M（被虐）魂」。

Momo被打了幾下之後，竟然還一個翻身、用奶音萌喊「不要嘛~」要爸爸住手，不過看起來卻不是因為疼痛感，反而像是2人的小情趣，讓一旁錄影的媽媽急撇清，自己絕對沒有這樣的嗜好，不可能是跟她學的。

請繼續往下閱讀...

►生火了！連我媽都用到發光

▲▼ 女兒趴老爸身上要求打屁屁 。（圖／愛吃鬼小mo授權提供）

▲Momo平時很愛跟爸爸撒嬌 。（圖／愛吃鬼小mo授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

這則影片截至目前已經吸引了3千多名網友按讚，媽媽事後也向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實女兒平時不會這樣，不過她真的很愛爸爸，確實很常撒嬌。這次是因為爸爸當時在打電動不理Momo，原PO解釋爸爸是在「打」電動，她才跑去干擾爸爸，要他「不要打電動了，打Momo！」然而因為前面的故事沒有被錄到，影片才會看起來有點煽情害羞。

網友們看完都笑說，「瞧爸爸開心的」、「正宮要進冷宮了」、「最後一句『不要嘛』真的高招」、「好煽情啊」、「這要求我真的一輩子都還沒見過」、「媽媽不要說謊了！身教大於言教」、「等一下，爸爸打屁股的手勢是不是也很專業」。

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▼太甜了啦！媽媽要小心了。

▲▼ 女兒趴老爸身上要求打屁屁 。（圖／愛吃鬼小mo授權提供）

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關鍵字：女兒,小三,抖M,被虐

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