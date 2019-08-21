老婆女兒剛下車！高雄老翁突墜樓「猛撞車頂」亡…他下個動作被萬人淚推

▲原PO的妻女剛下車，後座馬上遭到強烈的撞擊。（圖／翻攝爆料公社二社）



網搜小組／鄒鎮宇報導

「遇到大家不一定會遇到的事…」高雄一名男網友表示，他日前開車外出時，妻小剛下車進入超商，沒多久車子竟遭到重擊，猛然一看才發現是一名老翁墜樓，嚇得他立刻報警，事後得知對方身亡也決定將車留在原地，供家屬招魂。

該名男網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，他19日晚上7時25分許開車行經高雄市苓雅路與中山路前，沒想到他請妻子及女兒下車到超商幫忙繳費後不到1分鐘，車體竟遭到強烈撞擊，「我以為我右後輪爆胎」。

▲▼原PO的車頂、車門都被撞凹。（圖／翻攝爆料公社二社）



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「地上躺著一位老先生」，原PO本以為是車禍事件，但看看周圍沒有任何的機車、腳踏車等，再看到車頂凹陷及車門被壓彎，驚覺是老翁墜樓，嚇得立刻報警求助，「我立刻報警，並叫救護車，並配合警察家屬處理，11點多才回到家。車還留在現塲，等家屬招魂等儀式完成再移動去修。願亡者一路好走。」

原PO配合死者家屬，將車留在原地供對方招魂的善行，讓萬名網友看玩非常感動，「還好家人，路人都沒事」、「車主是好人，願你一生平安！也許你的車幫他做了緩衝，不至於直接身體墜地而殘碎，真的不用想太多」、「看您的發文，深覺您是一位很有修養的人士，沒一聲抱怨，您會很有福氣的」。

▲網友認為原PO的處理非常恰當，未來一定會有福報。（圖／翻攝爆料公社二社）



許多網友想像當下畫面就覺得驚險，也有人建議原PO直接換車，「如果晚一分鐘開車門去買東西，不就…」、「別修了吧，換一台了」、「天啊！嚇死了～還好女兒老婆下車了」、「好險樓主平安無事，純屬意外別想太多」、「整形之後又是一輛美車，不用想太多，每天開車的人輪子輾過的生命還少嗎？對車的感情不是車主是很難懂的」。

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