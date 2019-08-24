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三星堆考古計劃即將重啟！　10月馮原遺址展開跨國合作

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▲▼三星堆遺址重新啟動。（圖／翻攝自新華社）

▲三星堆遺址空中俯瞰圖。（圖／翻攝自新華社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

三星堆遺址自1929年於四川成都被發掘後，至今仍存有許多謎題，目前發掘的面積僅為千分之一左右。四川省文物考古研究院院長唐飛表示，下半年將重新展開對三星堆遺址的深入調查，目前已經擬定好新計畫，預計未來要揭開它的神秘面紗，此外，研究人員10月也將前往馮原遺址，與越南進行第二次的合作研究。

據《新華社》報導，四川文物考古研究院日前創建的古蜀文明開放式平台，將首先使用在新擬定的三星堆計劃上，除了方便集結全世界的相關學術專家，展開更完善的考古，更能在未來要申請進入世界文化遺產時，有更多的優勢和加分條件。

院長唐飛指出，由於三星堆遺址的規模過於龐大，而先前挖到的面積又太小，導致很多謎題都無法被揭開，舉例來說，古城的建造材質不瞭解、未挖到任何高階人士的墳墓、是否有和金沙類似的祭祀場所等，因此，經過學術界專家討論後，決定重新啟動考古計劃。

副院長陳衛東則表示，要完全熟知中國古文明的成就和影響，就必須對該文明所在的全部地區有所了解，並通過合作揭開一層又一層的神秘面紗。

對此，研究院將前往越南展開5年的考古，據悉，因為馮原文化與三星堆文化所存在的年代相近，且2006年首次合作時，就發掘兩者有許多相似的陶器，甚至還從中找到三星堆遺址的相關遺物，因此，這次簽署的第二次合作協議，除了聯手考古調查之外，還會進行動植物學、體質人類學、大型遺址的保護展示與利用等交流。

三星堆遺址古城創建於公元前19世紀，距離成都約38公里，總面積達12平方公里，核心區域就佔了約3.6平方公里。目前城址內被證實的文化遺物已經超過30個，包括墓地、宮殿建築物、居住地、祭祀坑、城牆等，而出土的精品遺物則高達數千件，有青銅人像、青銅神樹等稀世珍品，都具有極高的歷史價值和藝術價值。

▼已出土青銅人頭項。（圖／CFP）

▲▼三星堆遺址。（圖／CFP）

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關鍵字：三星堆,遺址,考古

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