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亞洲首例！江西發現「58cm」巨大暴龍足跡　專家：體長可達7.5公尺

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▲江西贛州發現暴龍腳印化石。（圖／翻攝自新浪科技，下同）

▲江西贛州發現暴龍腳印化石。（圖／翻攝自新浪科技，下同）

記者劉亭／綜合報導

中外古生物學專家學者今（29）日宣布，在大陸江西贛州發現了一個巨大的恐龍足跡，這是亞洲首次發現暴龍類的足跡，腳印長度達58cm，一開始是當地人修路時所發現，目前於福建省南安市的英良世界石材自然歷史博物館收藏。

綜合陸媒報導，中國地質大學（北京）的邢立達副教授、英良世界石材自然歷史博物館執行館長鈕科程、美國科羅拉多大學足跡博物館館長洛克利（Martin G. Lockley）等學者共同研究，論文發表在中國學術期刊《科學通報》（Science Bulletin）上。

▲江西贛州發現暴龍腳印化石。（圖／翻攝自新浪科技，下同）

這個標本最初是當地人在修路的時候發現，施工隊清理石頭時候發現一塊巨大的紅色砂岩上有一個奇形怪狀的印記。當地施工隊便派人聯繫並告訴了鈕科程，印記看起來像是由一隻恐龍或者是某種巨大的三趾動物留下的，之後輾轉落入民間收藏界。

古生物學家從足跡推斷恐龍的體長，認為這個暴龍足跡的造跡者體長可達7.5公尺。有這個體長與贛州發現的暴龍類虔州龍的體長非常相似，後者的體長約7.5至9公尺，「足跡和虔州龍骨骼化石的發現地相距不過33公里！」邢立達強調，「從頂級掠食者的活動範圍看，該區的掠食者可能只有一種，此次發現的暴龍足跡非常可能是虔州龍留下的。」

這個恐龍足跡目前館藏於位於福建省南安市的英良世界石材自然歷史博物館，該館執行館長鈕科程告訴記者，這個足跡化石尺寸驚人，是目前中國最大的肉食性恐龍足跡之一，未來將與該館其它大量珍貴的各類足跡化石館藏一起陳列展示，向人們介紹恐龍足跡的有趣故事。

▲▼《侏羅紀世界：殞落國度》劇照。（圖／環球提供）

▲電影《侏羅紀世界：殞落國度》中的暴龍。（圖／環球提供）

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關鍵字：恐龍,化石,考古,古生物,暴龍

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