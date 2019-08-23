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用歌聲呼應基隆歷史場景！「聖蕯爾瓦多的邂逅」揭開和平島考古傳奇

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▲▼啄木鳥合唱團過去受邀演出《聖蕯爾瓦多的邂逅》片段（圖／啄木鳥合唱團）

▲啄木鳥合唱團過去受邀演出《聖蕯爾瓦多的邂逅》片段。（圖／啄木鳥合唱團提供）

記者林育綾／綜合報導

西班牙與荷蘭曾在400年前先後佔領基隆和平島，西班牙人更在當時興建聖薩爾瓦多城和修道院，儘管因戰爭損毀，但透過近年基隆和平島的考古挖掘，這些遺跡逐步顯現！啄木鳥合唱團與劇團合作，10月將到基隆演出《聖蕯爾瓦多的邂逅》，用歌聲詮釋這段17世紀的故事，帶領觀眾揭開更多「荷西時期之謎」，並再次確認和平島在「大航海時代」的世界歷史舞台地位。

近年基隆市政府透過文化部支持的「大基隆歷史場景再現」計畫，在和平島持續展開考古挖掘，找出西班牙人在1626年後佔領「雞籠」期間，興建聖薩爾瓦多的古物及遺骸。還陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留，還原基隆在世界史中的完整面貌。

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▲和平島考古遺址。（圖／基隆市政府提供）

▲和平島的考古現場，今年5月開挖至今，已陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留。（圖／文化部提供）

受到基隆在地歷史的呼喚，向來以歌唱詮釋文化動人之處的「啄木鳥合唱團」決定與劇團合作，嘗試透過演員與歌曲，呈現出西班牙人在17世紀占領北台灣當時名叫雞籠這塊地方後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院的故事。

劇中主角迷惘「考古」與「現實溫飽」能否兼顧的問題，並遭遇建商的阻撓，所幸在考古老師與同學的激勵下、過世阿公的情感牽絆，以及文化部的支持，才讓結局有了平和圓滿的落幕。故事中親情、友情、鄉土情懷同時萌發出激盪的火花，層層遞進的考驗內容，藉由啄木鳥溫暖厚實合唱男聲，傳達時而氣勢非凡、時而小橋流水；時而英勇悲壯、鼓舞人心的氛圍。

▲▼啄木鳥合唱團過去受邀演出《聖蕯爾瓦多的邂逅》片段（圖／啄木鳥合唱團）

▲受到基隆在地歷史的呼喚，「啄木鳥合唱團」與劇團合作，帶來《聖蕯爾瓦多的邂逅》。（圖／啄木鳥合唱團提供）

啄木鳥合唱團基於多元曲風嘗試、精益求精的用心，在詞曲挑選方面，除了有經典合唱樂章，膾炙人口的民謠，亦有時下流行音樂相交搭配，曲目更涵括中文、閩南語、原住民語、日本語、英語與西班牙語。另更攜手詞曲名家，演唱如李忠男大師為合唱團，打造之福爾摩沙頌、跳月等歌曲，為歷史脈絡增添幾許美感。

《聖蕯爾瓦多的邂逅》將於10月19日在「基隆文化中心演藝廳」演出，藉由啄木鳥合唱團的歌聲與劇團的結合，帶領觀眾揭開更多荷西時期之謎，並再次確認和平島在大航海時代的世界歷史舞台地位。

日期時間：2019年10月19日19:30
演出地點：基隆市文化中心演藝廳
訂票請洽詢兩廳院系統

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關鍵字：和平島,聖薩爾瓦多城,啄木鳥合唱團,基隆,考古

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