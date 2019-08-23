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19歲女大生被性侵跳樓死 淫狼車輾屍體製造車禍假象

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▲19歲女大生羅貝貝。(圖／翻攝自大陸網站)

因抗拒性侵墜樓死亡的19歲女大生羅貝貝。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

河南周口市鄲城縣19歲女大生羅貝貝，去年7月被王姓男子誘騙至家中性侵。後來她從16樓墜下身亡。王男意圖脫罪，竟然夥同弟弟用車輾過羅女屍體，製造車禍假象。

鄲城縣人民法院周五(23日) 開審此案。羅女的父親說：「最大的訴求，就是判他(王男)死刑！」

2018年7月16日，正在放暑假的信陽師範學院外語學院大一女生羅貝貝，當天晚上八九點左右，一個人想去醫院探望生病的奶奶，卻在路上被41歲的王男停車攔下搭訕。

王男把她騙到家中企圖性侵，期間強吻她、以及撫摸她的胸部和私密處，羅女極力掙扎反抗。王男說：「看見她大哭之後，我就把手從她褲子抽出來。她說要上洗手間，我指了指地方，她就進去。後來我坐在沙發上睡著了。」未料羅女進入洗手間後，竟然從16樓一躍而下。

王男發現羅女墜樓死亡後，嚇得將屍體放進汽車後車廂。第二天夥同弟弟在別的地點用車子輾過羅女屍體，企圖製造車禍假象。但最後還是東窗事發。

因為現場沒有刹車痕跡，也不像車禍的現場。周口法醫和鄲城警方在家屬同意下進行了解剖。2018年9月3日，鄲城縣公安局出具的鑑意見書明確指出：死者羅貝貝是從高處墜落造成嚴重的顱腦損傷死亡。 警方於是朝他殺力偵辦。並且透過現場的監視器過濾追蹤，最後鎖定王男兄弟。

兄弟倆分別因性侵致死、協助毀滅屍體等罪名被起訴。 有律師表示，性侵導致受害人墜樓死亡，又為了製造車禍假象輾壓屍體，情節讓人髮指，法院可能會考慮判處被告死刑。

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關鍵字：羅貝貝,鄲城縣

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