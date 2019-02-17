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女大生逃性侵「跳下16樓」！淫狼攜手弟弟「開車輾屍」裝車禍

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▲▼ 河南省鄲城縣女大生羅貝貝回家路上遭性侵。（圖／翻攝上游新聞）

▲ 今年19歲的羅貝貝就讀信陽師範學院外語學院一年級。（圖／翻攝上游新聞，下同。）

大陸中心／綜合報導

河南省鄲城縣2018年有一名女大生羅貝貝在住家附近迷路時，竟然誤信一名開車經過的49歲王姓男子，直接被對方帶回家意圖性侵，當時她為了躲避性侵，選擇從16樓跳下結束生命。可恨的是，當時淫狼發現後，竟然與弟弟攜手「開車輾屍」，製造假車禍現場，所幸這起事件最終曝光，才幫女大生一家人討回公道。

根據《上游新聞》報導，羅貝貝就讀信陽師範學院外英語學系一年級，在2018年7月16日深夜時，剛從學校返鄉的她在醫院探望完奶奶之後，便被姑姑送回家。只是羅貝貝母親劉曉玲卻在晚上8時，發現女兒從家裡消失了，連手機也沒帶出門。

據悉，當天王姓淫狼剛結束一場飯局，喝了一些酒，當他發現獨自一人走在金丹大道上的羅貝貝後，便心生淫念，藉送回家名義把她帶回住屋性侵。根據王男描述，當時他坐在沙發上喝啤酒後，突然開始強吻羅貝貝，還偷襲對方胸部和私密處，只是他「見女孩哭之後」便收手，之後羅貝貝請求到側所獨處，而他在沙發上睡著。等到17日凌晨4時，他才發現廁所只剩一雙拖鞋和打開的窗戶。

▼ 羅貝貝當時金丹大道上遭王男騙上車。

▲▼ 河南省鄲城縣女大生羅貝貝回家路上遭性侵。（圖／翻攝上游新聞）

當時王男發現悲劇後，試圖用交通事故掩蓋墜樓真相直接聯絡公務員弟弟，一起把屍體載往沒有監視器的縣郊白馬溝小橋西側，更指使弟弟來回碾屍，導致屍體面目全非。但因為現場沒有煞車痕，王男的詭計被揭發，直接被警方以「涉嫌強姦罪」及「幫助毀滅、偽造證據罪」拘留。

羅貝貝父親羅志傑心痛地表示，女兒可能是返家勞累，加上見到奶奶後傷心，才會導致判斷力下降，被王男騙上車。據悉，劉曉玲在此事後患有憂鬱症，長期臥病在床。目前他們一家人都在等待法院判決出爐。

▼ 羅志傑每次思念女兒時，都會透過手機看女兒的朋友圈。

▲▼ 河南省鄲城縣女大生羅貝貝回家路上遭性侵。（圖／翻攝上游新聞）

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