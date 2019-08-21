　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓女教師跟學生發生性關係　家長控告詐欺+偷竊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老師，女老師，美魔女，魔女老師，女教師，教師。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

韓國近年來發生多宗師生性醜聞，引發家長不滿。（示意圖／pakutaso圖庫)

國際中心／綜合報導

南韓一名30多歲女教師，今年初在擔任家教期間跟高三男學生發生性關係，遭校方警告後主動辭職。後來，女教師的丈夫跟學生家長卻互控對方詐騙和偷竊。

韓國媒體《京鄉新聞》周三(21日)報導，今年2月至5月，已婚女教師A女在擔任家教的四個月期間，多次跟學生B男發生性關係。校方發現後報警，該名學生的父母也向教育當局舉報。 由於女教師屬於約聘員工，事後亦主動辭職，加上涉案學生也已經滿13歲，所以女教師僅以「非法課外輔導」理由遭到校方書面警告，沒有被教育和司法部門進一步究責。

但學生家長並未罷休，他們以女教師涉嫌詐欺和竊盜罪名向警方報案。家長指控女教師收取了640萬韓圜(約16.5萬元新 台幣)的輔導費，卻從有沒上過課。而且，她還偷走學生母親的衣服和20多件首飾。

但另一方面，女教師的丈夫也報了案，指控學生偷偷潛入他的家，偷走自己的幾件衣服。目前，仁川警方已經對兩起案件介入調查。警方一名消息人士說，由於案件涉及隱私，詳細調查情況不便以透露。

近年來，韓國發生多起師生性醜聞案件，引發家長不滿。許多家長表示，此事有辱師道尊嚴，呼籲對涉案教師嚴懲不貸。

ET快訊
影／一張圖看白鹿颱風各國最新路徑！　「一致預測登台機率大」
「低調善人夫妻」照片曝！起底經營材料貿易　打扮樸實常出資助弱

關鍵字：女教師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

韓女教師跟學生發生性關係　家長控告詐欺+偷竊

「必須有人對付北京！」川普談貿戰衝擊：短期不利美經濟也值得

被女友分手！直播主深夜絕望喊「要輕生」遭停播…下秒跳漢江自盡

淫亂富商女密友「開性奴養成班」　手把手教少女如何口Ｘ

澳洲智庫：若大陸留學生銳減　大學財政將崩潰

不滿女友藏FB密碼　變態男「拿鐵鎚狂毆逼登入」她整條腿變藍黑色！

南韓猛K日本核食！周五起加強輻射檢驗　東奧擬自設餐廳

義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

南韓最快明宣布是否續簽！　撕毀《軍情協定》成貿易戰報復籌碼

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

韓女教師跟學生發生性關係　家長控告詐欺+偷竊

「必須有人對付北京！」川普談貿戰衝擊：短期不利美經濟也值得

被女友分手！直播主深夜絕望喊「要輕生」遭停播…下秒跳漢江自盡

淫亂富商女密友「開性奴養成班」　手把手教少女如何口Ｘ

澳洲智庫：若大陸留學生銳減　大學財政將崩潰

不滿女友藏FB密碼　變態男「拿鐵鎚狂毆逼登入」她整條腿變藍黑色！

南韓猛K日本核食！周五起加強輻射檢驗　東奧擬自設餐廳

義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

南韓最快明宣布是否續簽！　撕毀《軍情協定》成貿易戰報復籌碼

蔡英文會北市議員討論戰略　阮昭雄：加強中高齡選民溝通

SBL／UBA外籍生當內援無共識　擔憂壓縮本土空間是主因

台灣醫護「撐香港」！台大醫院快閃聲援逾百人響應：譴責暴力鎮壓

不斷更新／蘇智傑回敬陽春砲　3局結束桃猿1：1統一

質疑「蔡英文被政治偵防為何沒提告」　王淺秋5小時內又改口了

2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

音樂能刺激腦！醫曝「4招」挑好育兒音樂...爸媽趕快記起來

碧風羽首次在台個展　9/7西門開展9/21來台會粉

台中街頭槍聲大作嚇壞路人　警察強勢開4槍逮2車手

中職／施子謙本周重返輪值　統一獅觀察近況調整

國際熱門新聞

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

慎入！印度4公尺岩蟒反芻流浪狗

18歲嫩妹上錯UBER　遭3男..

特教學校工友強暴＋反鎖13歲唐..

玩22m滑水道　她落地後下體大..

泰國落地簽免費延長　2020年..

前妻再婚　單親爸射殺2子再自轟

美國務院批准售台F-16　總價..

NASA正妹遭諷當接待員？ 她..

243萬網友為這張「鴉兔之謎」..

巴西槍手劫持巴士　狙擊手擊斃！

發現暗戀對象有男友　13歲男孩..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

更多熱門

相關新聞

剛到任3天！女教師自撞喪火海…前夫崩潰

嘉義一名剛到任3天的39歲陳姓女老師4日開車行經國道3號南下官田路段時，15年車齡的老車疑似失控，撞上一旁的護欄，導致護欄插進前座並起火燃燒，陳女也因逃生不及命喪火海。陳女的前夫表示，將會用前妻的教育方式帶著3名女兒長大。

主動獻身男學生　正妹女老師被捕

「課後指導」15歲男　女老師被判入獄

害兔子又聾又瞎　恐怖女師被捕

承認為學生口交 女教師：被逼的

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回應了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面