　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快樂銀髮族之六人行 五男一女在快活林「啪啪啪」被捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「六人行」當中的「四虎將」：林納茲(順時針左上起)、多賓斯、威廉斯與阿爾迪托。(圖／費爾菲爾德警察局檔案照）

「六人行」當中的「四虎將」：林納茲(順時針左上起)、多賓斯、威廉斯與阿爾迪托。(圖／費爾菲爾德警察局檔案照）

國際中心／綜合報導

如何當一名「快樂的銀髮族」？這些人會很樂意的告訴你。年齡在62至85歲之間的五男一女，本月初因為在一處樹林中一起「啪啪啪」，遭到警方逮捕。

美國康乃迪克州警方日前接獲檢舉說，有人在「費爾菲爾德自然保護區」(Grace Richardson Open Space in Fairfield)內進行「淫褻行為和和性愛活動」。警方前往取締後，逮捕了上述6位長者。

他們當中年紀最輕的是62歲。這6人分別是67歲的多賓斯(Daniel Dobbins)、62歲的威廉斯(Otto D. Williams)、75歲的阿爾迪托(Charles L Ardito)、62歲的林納茲(John Linartz)、82歲的巴特勒(Richard Butler)以及他85歲的妻子喬絲(Joyce Butler)。

喬絲是6人中唯一的女性，也是所有人當中年紀最長的。他們被控「公然猥褻罪」(Public Indecency)。6人在答應出庭後，都已獲得釋放。

「民警部特別服務組」(FPD’s Special Services Unit)與「生活品質組」(Quality of Life Unit)兩單位的員警是在接到相關檢舉：有人在約砲網站上登廣告，揪團在上述地點搞性愛趴後，對該保護區進行了監視，並且偵察到多起違法行為。

被告之一的多賓斯已非第一次因「公然猥褻罪」被捕。2017年5月時，他即因為類似指控被捕。目擊者報告說，他看到一名男子赤身露體地四處走動，多賓斯在車裡被員警找到時，他全身赤裸，上衣和褲子披在身上。當員警問他為什麼在公園主脫光光趴趴走時，他回答說：「是為了身體健康。」

「費爾菲爾德的自然保護區」佔地87英畝，在當地向來就是以「約砲休閒勝地」而廣為人知。

ET快訊
8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉留「慘痛後遺症」　網淚：毀了他
「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局曝侵台動向
老公婚前禁慾！她忍到洞房「開機」　一脫崩潰：直接提離婚
台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了

關鍵字：銀髮族,六人行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬德里偷拍狼攝獵裙底 影片逾百萬點擊　555人受害

童星變慾女　貝拉索恩A片未推出　跟男友慾照先外流！

19歲AV女優霸氣爆：一個月所賺　抵過卡莉法生涯總收入

前世界第一AV女優卡莉法自爆片酬　粉絲驚呼：這麼少？

亞冠盃／張伯維轟20分領軍　富邦勇士100比46大勝晉8強

壞教「慾」　清純體育女教師　涉性侵未成年學生被捕

AV女優買兇殺夫碰到「無間道」 面臨最高10年徒刑

「捕」乳類動物？《花花公子》女模　慘遭大象襲胸！

又臭又彎　美「巨陽」獄警逼4女受刑人口交　重判25年

熱褲+吊帶背心　瑞典正妹穿太辣　慘遭公車司機趕下車！

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

《德魯納酒店》13集預告來了！！　IU..........留下錯愕呂珍九

快樂銀髮族之六人行 五男一女在快活林「啪啪啪」被捕

同意英國脫歐協議「30天解決期」　馬克宏：差別不會太大

農民「乾季大縱火」！亞馬遜雨林野火暴增80％　地球之肺正在燃燒

2019全球最賺錢的5大公司　蘋果才排第四

鐵達尼號殘骸細菌吞食　最新影像「船長浴缸已不見」

10歲罹病女孩衝上台拍手跳舞　教宗用「他的方式」展現真正的愛

飲用水含「塑膠微粒」　WHO：沒證據證明對健康有影響

日本將建頂級神岡探測器！　直徑74米捕捉「宇宙隱身人」

影／「孟晚舟」機場被扣留畫面首度曝光！海關花了3小時搜查盤問

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

24億元海洛因走私！3名「陸籍毒梟」才是幕後主嫌　已發通緝令

複製貼上！300萬彩繪列車「石虎撞臉」　網酸：圖庫一張300元

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

「肥胖白鹿」撲台海陸警齊發！衝撞中央山脈灌豪雨　2地區防「甩尾雨彈」

快遞員忘了收錢！女網友「地址外流」氣炸公審　反被萬人灌爆

影／研華新型ARM獨立運動控制器亮相　已有無線藍牙耳機供應商詢問

美網／謝淑薇首輪碰會外選手　籤運差32強恐強碰小威

上任8個月首次異動6主管　盧秀燕補強人事完成團隊作戰準備

影／艾德華諾頓《布魯克林孤兒》首支預告！開頭30秒「妥瑞症變臉演技」網狂推

快樂銀髮族之六人行 五男一女在快活林「啪啪啪」被捕

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃」　扭腰滾車惹毛警...撂狠話絕對抓！

國際熱門新聞

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

iPhone神招　秒現50天行..

她釣魚拉起都市傳說生物　2張地..

五男一女銀髮族在森林啪啪啪被捕

快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》

她興奮和老媽分享新裝潢　「激戰..

3比特犬圍攻9歲女　父目睹她慘..

喜馬拉雅山骷髏湖浮出800具人..

寵物監視器拍到白影　網：有人過..

馬克宏同意　英脫歐30天解決期

乾季大縱火　亞馬遜雨林正在燃燒

2歲童遭鎖54度高溫車內8hr..

音樂家收集自然的聲音遭熊咬死

2019全球最賺錢的5大公司　..

更多熱門

相關新聞

《六人行》4K版確定電影院上映！

說起陪伴無人走過青春的影集，就不得不提堪稱是長壽美劇始祖的《六人行》（Friends）。自2004年第十季停播，15年來不斷有粉絲希望故事能接續下去。適逢影集開播25週年，《六人行》確定將在美國1000家戲院上映，且將有未公開過的內容。

新竹避暑藝文體驗　55歲免費參加

銀髮村推社區共食、齊心美化　力抗高齡化窘境

銀髮族亂吃藥　當心腸胃出問題

銀髮族外出要注意交通安全

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

8歲男孩職業假笑爆紅　6年後臉上留「慘痛後遺症」

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑結束實體門市　店員：3個月前已改名

轎車雙黃線迴轉　女騎士迎面撞上倒地痛哭

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

3女性友人被包養　他曝：變勝利組

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面