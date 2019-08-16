22歲中國女生+法國女巴黎遭性侵 葡萄牙司機大叔涉案

▲一名22歲的中國女子，在布隆森林遭到毆打和性侵。（示意圖／翻攝取自網路)

國際中心／綜合報導

一名42歲的葡萄牙裔司機因為涉嫌在巴黎犯下至少兩起性侵案，於7月31日被捕，8月2日遭到起訴。目前警方正在釐清是否還有更多受害者。

《巴黎人報》周四(15日)報導，5月17日，一名18歲的法國女生在巴黎16區著名的布隆森林(Bois de Boulogne)附近遭攻擊和性侵。7月21日，又有一名22歲中國女生在同一地點遭陌生男子毆打和性侵。知情人士指出，兩名年輕受害人都出現外傷和嚴重的心理創傷。

負責此案的巴黎第一司法警區認為：兩起案件可能有關連性，於是據此展開調查。調查人員從受害人身上採集嫌犯人的DNA樣本，但比對後發現警方的DNA資料庫中並無相關資料。

警方於是進行實地取證，收集可能目擊者的證詞，並透過監視器鎖定一名犯罪嫌疑人。7月31日，警方在巴黎近郊馬恩河谷省的嫌犯家中將他逮捕。

嫌犯在聽證會上辯稱，上述兩名女子是「自願」跟他發生性關係，還聲稱兩名受害者其實是「賣淫女子」。不過據警方消息人士透露，嫌犯的說法是「一派胡言」。

目前嫌犯已經被收押。報導指出，由於嫌犯的職業是長途巴士司機，檢方不排除他可能在法國各地甚至在國外犯下同類案件。警方正在進一步確認是否還有其他受害者。