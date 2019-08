金正恩為試射飛彈道歉！　川普：他希望軍演後再次談判

▲川普與金正恩會晤。(圖/朝中社)

記者吳美依/綜合外電報導

川普昨(10日)在推特上表示,金正恩希望美國南韓聯合軍演結束後,能夠與他見面,並且重啟核武談判,甚至為過去三周以來的五次飛彈試射致上「小小歉意」。根據了解,北韓10日又試射2枚短程導彈,官媒朝中社(KCNA)稱南韓一意孤行,反對核武對話。

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!