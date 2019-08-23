遊樂園體驗高空噴射…啟動瞬間纜繩斷裂　2遊客傻坐不敢動

▲遊樂設施繩索斷裂，工作人員都嚇跑。（圖／翻攝自YouTube／Panama City News Herald）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）日前發生一起恐怖的遊樂設施意外，一個可讓人體驗高空彈跳的座型遊樂設施在噴射的前一秒，突然繩索斷裂，嚇得設施上的2名遊客當場動都不敢動。

綜合外媒報導，巴拿馬市海灘（Panama City Beach）的眼鏡蛇探險公園（Cobra Beach Adventure Park）相當出名，尤其是高空噴射遊樂設施（Vertical Accelerator），可以讓遊客體驗高空彈跳以及噴射瞬間的刺激感。

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不過17日晚間卻發生一場恐怖意外。當時2名遊客坐在設施內，一邊等著工作人員倒數啟動時間，一邊歡呼朝鏡頭打招呼，就在噴射出去的前一秒，工作人員一啟動設施，左邊纜繩突然斷裂，粗繩宛如爆裂般，瞬間變成一絲絲的細線。

纜繩斷裂後，設施重心不穩的倒向左邊，2名遊客似乎還沒反應過來，嚇得連高舉的雙手都過了幾秒才放下。附近的遊客對此驚訝不已，直呼這2名遊客「躲過了死亡」。不過目前遊樂園尚未對此發表聲明。